Editoryal: Adunay pagkapareho

Ang sunodsunod nga trahedya sa San Jose National High School sa Tacloban City ug Ateneo de Zamboanga University nagkinahanglan og dinaliang pagtagad.
Dili lang kini ordinaryong krimen—kini usa ka salamin sa mas lalom nga krisis nga giatubang sa atong kabatan-unan karon.
Ang duha ka panghitabo adunay pagkapareho: ang paggamit sa mga armas nga gipanag-iya sa mga tawong naghupot og awtoridad—polis ug opisyal sa Bureau of Customs.
Ang publiko makapangutana: giunsa pagkuha sa mga menor de edad ang maong mga armas? Nagpakita kini sa kakuyaw sa pagpabaya sa paghipos sa mga armas sa panimalay.
Ang mga tag-iya niining mga pusila kinahanglang manubag ubos sa balaod aron maghatag og ehemplo nga ang paghupot og armas nagdala og bug-at nga responsibilidad.
Dili sab nato pwedeng balewalaon ang gamot nga hinungdan: ang bullying.
Matod pa sa imbestigasyon sa Tacloban, ang mga suspek nga nag-edad og 14 ug 15 anyos nahimong biktima sa pang-abuso sukad pa sa Grade 7.
Bisan pa nga dili kini hustong rason sa paghimo og duguong krimen, nagpakita kini nga ang kapakyas sa pagsulbad sa bullying sa mga tunghaan pwedeng mosangko sa bayolenteng paagi sa pagpanimalos.
Gawas sa pagpamusil, aduna sab mga estudyante nga naghimo og mga bomb threat pranks aron lang makalikay sa klase o eksamen.
Kining matanga sa panghunahuna nagpakita sa kakulang sa disiplina ug sayop nga panan-aw sa sangpotanan sa ilang mga buhat.
Ang pagguba sa hapsay nga dagan sa eskwelahan, kon dili masanta, pwedeng magkagrabe ug mosangko sa mas dako nga katalagman.
Tungod niini, kinahanglang ipatuman ang hugot nga pagbantay sa mga tunghaan ug pagpahugot sa gun safety sa panimalay, ang pagpailalom sa mental health ug psychological counseling sa mga estudyante—ilabi na kadtong mga biktima sa bullying ug naghimo og bomb prank—ug ang paghimo og mas epektibong sistema batok sa bullying aron mapanalipdan ang mga ginadaugdaog sa dili pa kini mosangko sa trahedya.
Dili na nato hulaton nga mapun-an pa ang dugo sa mga hawanan sa atong mga tunghaan.
Ang seguridad ug kaayuhan sa panghunahuna sa atong kabatan-unan kinahanglang unahon karon mismo.