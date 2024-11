Editoryal: Ambot lang kon maayo ang oval

Gilauman nga sulod ning semanaha, sugdan na ang pag-ayo sa palpak nga pagtrabaho kabahin sa rehabilitasyon sa Cebu City Sports Complex rubberized track oval.

Kini basi sa gimando ni Mayor Raymond Garcia ngadto sa contractor nga SBD Builders nga nisanong niini ug nisaad nga humanon ang pag-ayo sa track oval sa dili pa mahuman ang tuig 2024.

“We will do our best to finish the repair quickly without compromising quality,” matod pa sa tag-iya sa SBD Builders nga si Shaun Doherty sa interbyu sa Sun.Star Cebu.

Kaha? Maayo kay gihatagan pa og kahigayonan ni Garcia ang SBD Builders nga makorehian ang ilang palpak nga pagtrabaho sa usa ka dakong proyekto.

Tingali kon uban pa nga lider, hayan mangita na kini og laing contractor nga motrabaho sa pag-ayo sa oval.

Apan naila si Garcia nga adunay malumo nga ka­singkasing ug imbes nga iya kining buhaton, giha­tagan una niya og ultimatum ang SBD Builders nga ayuhon ang oval.

Matod ni Garcia, kon dili gihapon matarong sa SBD Builders ang pag-ayo sa oval, hayan mogamit na siya og ngipon aron ma-terminate ang kontrata ug dili mobayad ang Dakbayan sa Sugbo sa P52 million nga proyekto.

Si City Councilor Nestor Archival nipadayag sa iyang pagduda kabahin sa kaalam sa SBD Builders sa pagtaod og rubberized track oval.

Nimando si Archival nga mopahigayon og background checks ug estudyohan og maayo ang kapabilidad sa SBD Builders.

Gusto niya nga adunay makuhang mga dokumento kabahin niini lakip na ang sa nangaging mga proyekto sa SBD Builders.

Apan nganong wala man kini gibuhat kaniadto sa dihang wala pa nakasugod ang SBD Builders sa pagtrabaho sa rehabilitasyon sa CCSC?

Tingali kon gihimo kini kaniadto, hayan nakapahimulos na ang mga magbubuhis sa paggamit og usa ka dekalidad nga rubberized track oval.

Gipatawag ni Archival ang SBD Builders karong Huwebes, Nobiyembre 7, 2024, aron ipadayag ang ilang mga lakang nga buhaton kabahin sa kabalaka sa konseho.

Si Doherty niingon nga anaa na kanila ang gikinahanglang materyales alang sa pag-yo sa oval.

Hinaut nga ning higayuna, dili na mapalpak ang SBD Builders aron dili mausik ang laing kahigayunan nga gihatag ni Garcia ngadto sa ilang kompanya.

Makuntento kaha si Garcia kon mahuman na ang SBD Builders sa pag-ayo sa rubberized track oval? Ambot.