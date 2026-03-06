Editoryal: Anam-anam

Sa nagpadayong pag-umento sa presyo sa lana sa merkado sa kalibotan, nahimong sentro sa hisgutanan ang kahimtang sa mga motorista ug ordinaryong konsumidor sa nasod. Sa gipahigayon nga Senate hearing gipadayag ni Rino Abad, direktor sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy, nga ang anam-anam o staggered nga pagsaka sa presyo sa mga kompanya sa lana mahimong paagi aron dili makalitan sa bug-at nga epekto sa nagkataas nga presyo sa krudo sa kalibotan.
Sumala sa opisyal, kon ipatuman dayon sa mga oil companies ang kinatibuk-ang presyo base sa lihok sa world market, posible nga mokabat ngadto sa P80 matag litro sa diesel.
Apan kon ipatuman kini sa nagkalainlaing hugna sulod sa duha ka semana, posible nga katunga lamang sa pagtaas ang unang ipakita sa mga gasolinahan.
Sa maong pamaagi, kon ang gibanabana nga pagsaka mokabat og P18 matag litro, mga PP9 lang ang usbaw kon i-anam.
Ang maong pamaagi dili lang teknikal nga solusyon sa pagdumala sa presyo. Usa sab kini ka pamaagi aron mapagaan ang gibug-aton sa presyo ngadto sa mga konsumidor.
Sa nahitabong kalit nga pagtaas sa presyo sa lana, dili lamang ang mga motorista ang maapektuhan. Mosunod sab ang pagsaka sa pletehan, gasto sa transportasyon sa mga produkto, ug dili magdugay mosunod ang pagsaka sa presyo sa mga nag-unang palitunon.
Bisan pa man, dili kini pasabot nga ang hugna-hugna nga pagtaas mao na ang hingpit nga tubag sa suliran sa taas nga presyo sa lana.
Apan kon atong sabton, temporaryo lang kini nga mohupay sa epekto sa global market, ang nasod nagpabilin nga nagsalig sa imported nga petrolyo, busa bisan unsang tensiyon sa Middle East o kalit nga pagbalhin sa suplay ug demand sa kalibotan, direkta sab nga masinati sa mga lokal nga merkado.
Kon ang gasolina mosaka sab, sama sa gibanabana nga mokabat sa P60 matag litro pinaagi sa anam nga price adjustment, nagpasabot kini nga ang matag piso nga idugang sa presyo sa krudo adunay domino effect sa ekonomiya. Ang mga drayber sa publiko’ng sakyanan, mag-uuma, mangingisda, ug mga negosyante sa gagmay nga negosyo mao ang unang maigo sa maong sitwasyon.
Busa, samtang ang panawagan sa DOE nga ipatuman sa mga kompanya sa lana ang hinay-hinay nga pagtaas sa presyo usa ka makatarunganon nga paagi aron malikayan ang kalit nga pagsaka sa gasto sa mga konsumidor, kinahanglan sab nga tan-awon sa gobiyerno ang mas lapad ug longterm solution. Lakip niini ang pagpalig-on sa alternatibong enerhiya, pagpalambo sa mass transport system, ug paghatag og mas klarong mekanismo sa pagpanalipod sa publiko batok sa grabeng pagtaas sa presyo sa petrolyo.
Sa katapusan, ang tinuod nga sukdanan sa kaayuhan sa palisiya dili lamang kon unsa ka epektibo niini sa pagdumala sa presyo sa karon, kondili kon unsa ka andam ang nasod sa pag-atubang sa umaabot nga krisis sa enerhiya.
Hinaot pa unta adunay gihimong pagpangandam ang kagamhanan sa kabalaka kon molungtad pa og dugay ang nahitabong kagubot sa Middle East.