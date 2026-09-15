Editoryal: Ang bahad ni Romualdez

Ang pagdakop ni kanhi House Speaker ug Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez sa usa ka pribadong ospital niadtong Septiyembre 7, 2026, ug pagbalhin kaniya ngadto sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Barangay Payatas nagpamatuod lamang sa usa ka butang: walay tawong labaw pa sa balaod, bisan unsa pa kalig-on ang iyang impluwensya kaniadto.
Si Romualdez nag-atubang og bug-at nga kasong plunder nga mokabat sa P7.44 bilyunes nga naggikan sa gidudahang pag-divert sa pundo sa gobiyerno pinaagi sa mga iregularidad sa flood control projects.
Bisan pa sa iyang kahimtang medikal nga maoy hinungdan sa iyang pagka-isolate sa infirmary sa maong prisohan uban sa ubang mga tawo nga nagkinahanglan og pag-atiman—sama sab kang Senator Jinggoy Estrada, Senator Rodante Marcoleta ug ubang mga opisyal sa DPWH nga natanggong didto—ang reyalidad nagpabilin: anaa na siya sa luyo sa rehas.
Una na nga nipasidaan si Romualdez niadtong Abril 2026 nga ang bisan unsang pagsulay sa pag-single out kaniya sa kontrobersiya sa flood control dili pasagdan nga wala siyay ipakitang pagbatok.
“If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I am telling everyone now: I will not go quietly, and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people’s corruption,” siya miingon.
“To those who think they can throw me under the bus to save themselves, this is what I say to you: I am ready to defend my name. My silence should not be mistaken for weakness, ignorance, or fear. I know enough to defend myself. And if I am forced to do so in public, I will,” iyang gidugang.
Sa dugay nga panahon, ang mga Pilipino nag-antos sa grabeng baha ug katalagman, samtang ang minilyon ug bilyon-bilyong pundo nga unta igahin sa imprastruktura nahanaw lang sa mga bulsa sa mga kurakot.
Karon nga anaa na si Romualdez sa prisohan, ang iyang gihulga kaniadto dili na mahimong kalimtan.
Panahon na aron pamatud-an niya ang iyang giingon. Kon tinuod nga adunay laing mas dagkong tawo nga nagpaluyo niini nga eskandalo, karon na ang saktong higayon aron ibutyag sila sa publiko.
Ang kaso sa P7.44 bilyunes nga flood control scam dili lamang usa ka simpleng kaso sa hudikatura; kini usa ka pagsulay sa integridad sa atong sistema sa hustisya.
Ang publiko gikapoy na sa mga dramatiko ug hinay nga paglihok sa balaod kon diin ang mga gamhanan sagad makalingkawas.
Ang pagbalhin ni Romualdez sa Payatas kinahanglan dili matapos sa usa lamang ka headline sa balita. Kinahanglan kini nga magsilbi nga sinugdanan sa pagbutyag sa tibuok kamatuoran.
Kon ang kanhi lider sa Kamara dunay gihuptang mga ngalan ug ebidensya, ang pagtago niini karon usa na sab ka laing matang sa inhustisya batok sa katawhang Pilipino.
Ang bola anaa na karon sa korte ni Romualdez.
Magpabilin ba siyang magpakilimos sa simpatiya sulod sa infirmary, o gamiton niya kini nga higayon aron isulti ang tinuod ug tabangan ang nasod sa paghinlo sa gobiyerno gikan sa kanser sa korapsiyon? Ang katawhan nag-atang, ug ang kasaysayan maoy maghuhukom.