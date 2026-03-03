Editoryal: Ang epekto sa tensiyon

Sa lain na sab nga pagsaka sa presyo sa petrolyo resulta sa tensiyon sa Middle East adunay direkta nga epekto sa adlaw-adlaw nga kinabuhi sa matag Pilipino. Mosaka ngadto sa P1.90 matag litro sa gasolina, P1.20 sa diesel, ug P1.50 sa kerosene.
Ang pagsaka sa presyo sa krudo sa merkado sa kalibotan resulta sa gubat sa mga nasod sa Middle East, bisan layo ang Pilipinas sa nahitaboan, dili kita luwas sa balod sa epekto niini.
Ang atong ekonomiya nagsalig sa inangkat nga lana; busa matag lihok sa presyo sa gawas, diretso kining mopaak sa lokal nga merkado.
Ang labing unang maigo mao ang sektor sa transportasyon, di sab malikayan ang epekto sa inflation. Kon mosaka ang gasto sa produksyon ug distribusyon, mosaka ang presyo sa tanang palaliton, samtang ang suweldo magpabilin nga nag-ungot.
Ang matag pamilya mag-antos sa taas nga presyo sa bugas, kuryente ug tubig, maoy unang matandog. Ang tensiyon sa layo nga rehiyon mahimong tensiyon sab sulod sa panimalay.
Ang pagkahuyang sa dolyar batok sa piso nagdugang sa ka walay kasegurohan. Sa usa ka ekonomiya nga nagsalig sa importasyon, ang kahuyang sa salapi nagpasamot sa gasto sa pagpalit og suplay gikan sa gawas. Ang kombinasyon sa mahal nga lana ug huyang nga salapi maoy delikadong pormula sa krisis sa ekonomiya.
Ang tensiyon sa Middle East nagpahinumdom nga ang kalibutan usa ka konektadong merkado. Apan samtang dili nato makontrol ang nahitabong kagubot sa gawas, mahimo natong lig-unon ang atong kahimtang dinhi sa sulod sa nasod.
Sama sa pagtunol og subsidy, palapdan ang programa sa pag-abag o ayuda sa mga kabos, dasigon ang alternatibong tinubdan sa enerhiya aron makunhoran ang pagsalig sa imported nga lana.
Unsa kahay epektibo nga pamaagi nga gihimo sa atong kagamhanan kon simbako palayo, molanat pa og dugay kining kaguliyang?