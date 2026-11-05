Editoryal: Ang gahom sa bino

Naunsa na man ning atong katilingban karon nga bisan gani ang magsuon nga ginikanan ra ang gigikanan, manag-unay na man sa away ug duguong kagubot? Unsa na nga klase sa kagahion sa kasingkasing ang nidap-ig sa pipila kanato nga labaw pa sa kasuod sa dugo ang kaaway?
Kini ang dakong pangutana nga niturok sa kasingkasing sa katawhan human sa nahitabong duguong insidente niadtong Miyerkules, Nobiyembre 4, 2026, sa Barangay Lawaan, Lungsod sa Alcantara. Tulo ka magsuon nga nagkahiusa unta sa usa ka bubong sa pamilya, nagdinunggabay ug nagpasakitay tungod ra sa walay kapuslanan nga lalis.
Nagsugod ang tanan sa panagbangi tali sa 54-anyos nga maguwang ug sa iyang 53-anyos nga manghod nga si Marcelino. Tungod kay parehong nakainom, ang panagsulti nahimong panag-away, diin ang usa'g usa nagbawsanay sa pagtawag ug “buang.” Apan ang manghod nga si Marcelino, kinsa nailang langas ug pataka lang og buhi og estorya kon makainom, wa na makaagwanta. Siya ang niuna sa pagkuha og hinagiban ug gidunggab ang iyang maguwang.
Ang labaw pang makahadlok mao ang sunod nga nahitabo. Sa dihang niduol ang ilang 60-anyos nga maguwang nga si Frederico aron suknaon ang 53-anyos kon nganong iyang gidunggab ang ilang igsuon, katawa lang ang gitubag ni Marcelino samtang nihana sa pagbunot sa iyang gitakin nga sundang.
Tungod sa kahadlok nga siya na hinuon ang mapatay, giunhan ni Frederico sa pagdunggab ang iyang manghod.
Pagkadakong trahedya! Ang sinugdanan sa tanan simple ra kaayo: nagkainitay sa estorya samtang anaa sa impluwensiya sa ilimnong makahubog. Mao nga husto gyud ang pagaingnon nga — ang bino dili ibutang sa utok kon dili adto sa tiyan! Kay kon ibutang sa utok, ang tawo mawala sa maayong paminsar, mahanaw ang katarungan ug dili na makaila kon unsay dautan ug maayo.
Apan kon atong susihon og maayo, kining panag-away sa pamilya daan na nga nakalatid ug gitag-an sa Bibliya. Sa Lucas 12:53, si Jesus niingon nga magkabingkil ang amahan batok sa anak, ug ang inahan batok sa iyang anak nga babaye. Pahimangno kini kanatong tanan: ang alak walay gidala nga maayong bunga kon molabaw na ang hubog sa pagtulun-an. Imbes nga dugtong sa gugma ug kaluoy, ang usa ka shot sa bino mahimong gamot sa duguong kasakit kon baruganan ug emosyon na ang magsagdang. Magsilbi unta kining buhing leksyon aron atong mapanalipdan ang kahiusahan sa pamilya ug likayan ang pagpaulipon sa gahom sa botelya.