Editoryal: Ang gikahinaman nga 13th month pay

Sa nagkaduol nga Pasko nga maoy gipaabot sa mga empleyado ilabi nga nga ting-bonus, matag tuig gikahinaman kini sa mga kawani kay makaluagluag sa budget gumikan kay adunay extra nga pundo nga madawat.

Tungod niini, gipahinumdoman sa Department of Labor and Employment (DOLE) ang mga pribadong kompaniya nga mohatag sa maong benepisyo ngadto sa ilang matag empleyado sa tukma nga petsa ug sa husto nga kuwentada.

Ang paghatag sa 13th month pay base sa Labor Advisory No. 13-2024. Kini nga palisiya nagsiguro nga ang mga empleyado, kinsa nakatampo sa kalampusan sa kompaniya nga sila makadawat sa tukma nga benepisyo.

Ang palisiya nga walay exemption ug walay deferment ilabi na nga responsibilidad kini sa tag-iya o management sa usa ka pribado nga kompaniya ug masiguro nga mahatag ang unsay angay’ng itunol ngadto sa ilang mga kawani.

“No request or application for exemption from payment of 13th month pay, or for deferment of its payment, shall be accepted and allowed,” tipik sa pamahayag sa DOLE.

Sayod kita nga kini maoy gipaabot sa kadagdahanan, ilabi na nga hinungdanon kini nga benepisyo alang sa mga rank-and-file nga empleyado, nga daghan ang nagasalig sa 13th month pay nga magamit sa mga panginahanglanon ug aron sab nga mamahimong "merry" ang Pasko.

Ang kuwentada sa 13th month pay base sa nalatid sa advisory nga dili moubos sa rate sa binuwan nga gidawat nga suholan sud sa usa ka tuig. Gikinahanglan nga kini ihatag sa dili pa o sa petsa 24 sa Disyembre ning tuiga.

Bisan pa man nga kini nga kamanduan magsilbing hagit alang sa pipila ka mga tag-iya sa kompaniya, ilabi na niadtong gagmay nga mga negosyo nga limitado ang pinansyal.

Ang DOLE mitambag nga gikinahanglan nga adunay maayong plano sa mga angayang himuon aron nga makakita og paagi nga makahatag sa 13th month pay ngadto sa mga empleyado ug gikinahanglan nga i-prioritize ang kaayohan sa mga kawani.

Sa katapusan, dalaygon ang desisyon sa DOLE nga mahatag ang fair practice sa pagpanarbaho ingon man mamentinar ang sense of trust and morale diha sa trabahoan.