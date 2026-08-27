Editoryal: Ang hulga sa dengue sa Sugbo

Dili na nato kinahanglang hulaton nga ideklara pa ang usa ka opisyal nga outbreak sa Dakbayan sa Sugbo aron kita molihok batok niining dengue.
Ang pagtala og 1,228 ka kaso ug 10 ka kinabuhi nga nakalas gikan Enero 1 hangtod Hulyo 18, 2026—nga mas taas og 12.35 porsiyento kompara sa miaging tuig—usa na ka dakong alarma nga makapukaw kanatong tanan.
Samtang padayon ang sige’g pag-ulan, ang mga baradong kanal ug nagpundok nga basura sa atong palibot naghatag og paborableng puy-anan ug itlogan sa mga lamok nga nagdala sa dengue.
Ug kinsay kasagarang mabiktima sa kakulang sa pagpanglimpyo? Ang kabataan. Sumala sa datos gikan sa City Epidemiology Surveillance and Statistics Unit (Cesu) ug City Health Department (CHD), kapin sa 40 porsiyento sa mga nataptan mga bata nga nag-edad og uno hangtod 10 ka tuig.
Ang atong pagpabaya sa palibot nagbutang sa kinabuhi sa atong mga anak sa peligro.
Aktibo ang awhag ni Konsehal Dave Tumulak ug sa CHD nga pahugtan ang cleanup drives, surveillance, ug aksiyon sa barangay level.
Apan ang tinuod nga pagpakigbatok sa dengue wala ra nagdepende sa mga opisyal sa gobiyerno—anaa kini sa matag panimalay. Dili nato mahimong idat-og ra sa siyudad ang responsibilidad samtang kita mismo nagpabilin nga nagpaabot lang.
Ang pagyabo sa mga stagnant nga tubig sa balay, paglimpyo sa mga puy-anan sa lamok, pagdaob, paggamit og repellent, ug ang dali nga pagdala sa ospital o health center sa bisan kinsang gihilantan maoy labing simple apan labing epektibong taming batok sa kamatayon.
Dili kinahanglan nga maghulat pa kita sa pormal nga deklarasyon sa outbreak aron lang makamata sa kamatuoran.
Kada basurang atong ilabay og tarong ug kada lim-aw sa tubig nga atong mayabo, usa ka kinabuhi ang atong nasalbar.
Katungdanan kini sa tanan, ug ang aksiyon kinahanglang sugdan karon dayon.
Dugang pa niini, dako sab ang papel sa mga tunghaan ug mga pampublikong dapit diin kanunay mag-estambay ang mga bata. Kinahanglang magmatngon ang matag ginikanan ug magtutudlo pinaagi sa pagpaneguro nga walay nakatag nga mga ligid, lata, o bisan unsang sudlanan nga pwedeng pundokan sa tubig-ulan sa palibot sa eskwelahan.