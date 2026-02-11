Editoryal: Ang isyu sa panglawas ni Marcos

Unsa kaha ka tinuod kining giingon ni Atty. Harry Roque nga adunay colon cancer si Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.?
Kini usa ka seryosong pasangil nga nagdala og kabalaka sa publiko. Aduna ba gayud siyay lig-on nga ebidensiya mahitungod niini o ba kaha nakadungog lang siya og mga estorya nga wala pa mamatud-i?
Sa panahon sa digital nga impormasyon, dali ra kaayo ang pagpakaylap og mga pasabwag, apan ang pangutana mao ang integridad sa tinubdan.
Kining maong pasangil hugot ug makusganong gihimakak ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro niadtong Miyerkules, Pebrero 11, 2026.
Sa usa ka press conference sa Malacañang, gipangutana si Castro aron tubagon ang mga alegasyon ni kanhi Presidential Spokesperson Harry Roque.
Si Roque nangangkon nga si Marcos nag-antos sa colon cancer, dungan sa pagpakita og mga hulagway sa presidente nga giingong gipaubos sa colostomy.
Matod ni Castro, usa lang kini ka tsismis ug walay kamatuoran.
Iyang gipasabot nga ang mga ingon niini nga klase sa propaganda dili lamang personal nga pag-atake sa presidente, kondili usa ka hulga sa kalig-on sa nasod.
Iyang gidugang nga ang gibuhat ni Roque makaguba sa imahe sa gobiyerno, makadaot sa reputasyon sa Presidente, ug labaw sa tanan, makahatag og negatibong epekto sa ekonomiya sa Pilipinas tungod kay ang mga investors mahimong mabalaka sa kalig-on sa liderato sa nasod.
Giawhag ni Castro ang publiko nga dili dayon motuo sa mga pamahayag ni Roque.
Iyang gihulagway ang kanhi tigpamaba nga usa ka tighatag og sayop nga impormasyon.
Aron masabtan sa publiko, ang colostomy usa ka seryosong pamaagi sa operasyon diin maghimo og buslot sa colon (tinai) agi sa bungbong sa tiyan.
Kini gihimo aron ipaagi ang hugaw sa lawas ngadto sa usa ka sudlanan o pouch nga anaa sa gawas.
Kasagaran kining gihimo kon adunay dakong problema sa tinai sama sa cancer o grabeng samad, aron maghatag og higayon nga maalim o maulian ang apektadong parte sa lawas.
Ang pag-ingon nga ang usa ka lider gipaubos niini usa ka dakong isyu nga nanginahanglan og medikal nga kamatuoran.
Sa pikas bahin, dili kini ang unang higayon nga nahisgutan ang panglawas sa Presidente.
Una niini, gipanghimakak na sa Malacañang ang mga taho nga giingong gioperahan si Marcos tungod sa diverticulitis. Apan sa usa ka video message nga gipagawas mismo sa Presidente, iyang giangkon nga na-diagnosed siya nga adunay diverticulitis.