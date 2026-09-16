Editoryal: Ang leksiyon sa Budlaan

Human sa init nga panahon ug sa haze nga naggikan sa mga forest fires sa Indonesia, daw sa nahupay ang kapanganuran sa Metro Cebu sa pagsulbong sa sunod-sunod nga pag-ulan niining semanaha.
Bisan pa man kon giabi-abi ang ulan sanglit nakahatag kini og kahupayan sa kainit sa panahon, nagdala sab kini og trahedya nga angay hatagan og seryosong pagtagad sa matag pamilya ug sa komunidad.
Ang kalipay sa pag-abot sa ulan nahimong masulub-on human sa trahedya nga nahiaguman sa usa ka 9-anyos nga bata sa Sityo Gawad Kalinga, Barangay Budlaan, Dakbayan sa Sugbo.
Gianod sa kusog nga bul-og sa tubig gikan sa bukid ang biktima dihang nisulay kini pagkuha sa iyang bola nga naligid sa sapa.
Nakit-an pa sa mga residente ang bata nga nagkapakapa ug ilang gisuwayan og luwas, apan nabuhian siya human nakuptan na unta tungod sa kusog nga bul-og sa tubig.
Human sa pipila ka takna, napalgan ang iyang walay kinabuhi nga lawas sa Barangay Tingub, Mandaue City—mga lima ka kilometro ang gilay-on gikan sa dapit diin siya naanod.
Kini nga panghitabo dili lamang usa ka simpleng aksidente; usa kini ka seryosong pahinumdom nga ang kinaiyahan mahimong bangis ug walay gipili.
Sumala sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa), ang padayon nga pag-ulan tungod sa Intertropical Convergence Zone (ITCZ) gilaumang magpadayon.
Gipahimangnuan sa ahensiya ang publiko kalabot sa posibleng flash floods ug landslides, ilabi na sa mga bukirang bahin ug mga daplin sa suba.
Gisubay sab sa Pagasa ang usa ka tropical depression sa gawas sa Philippine Area of Responsibility nga gilaumang magpadayon hangtod karong adlawa.
Ang kahimtang sa panahon gilaumang mag-anam-anam nga ayo sugod ugma, Biyernes.
Ning panahona nga masinati ang mga pag-ulan, importante kaayo sa mga pamilya nga nagpuyo daplin sa sapa nga hugot nga ilikay ang ilang mga anak sa pagdula kilid sa sapa o sa pagkaligo sa lugar.
Dili gyud angay paduolon ang mga bata sa mga sapa, kanal, ug uban pang agianan sa tubig tungod sa kalit nga pagtaas sa tubig.
Ang kinabuhi sa usa ka bata bililhon kaayo aron lang makabsan tungod sa usa ka bola. Ang pag-amping ug pagbantay sa mga ginikanan mao ang labing unang taming batok sa susamang trahedya.