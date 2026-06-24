Editoryal: Ang leksyon sa Tacloban

Sukad nahitabo ang madugong pagpamusil sulod sa San Jose National High School sa Tacloban City, diin tulo ang namatay samtang 20 ang naangol, daghan na nga mga eskuwelahan lukop nasod ang daling nagpatuman og inspeksyon sa mga gamit sa mga estudyante.
Tumong niini nga dili malutsan og armas ug uban pang hait nga hinagiban ang mga tunghaan.
Gani, ang DepEd sa Lapu-Lapu City nimando na og routine bag checks, samtang ang Lungsod sa Dumanjug nipaubos sa dinalian nga total cellphone ban sa ilang mga eskwelahan.
Angayan ug husto lang gyud nga i-ban ang paggamit sa selpon sulod sa eskuwelahan. Gawas nga makabalda kini sa pagtuon, ang selpon mao usab ang ganghaan sa nagkadaiyang dula sa social media nga makadaot sa hunahuna sa mga batan-on—sama sa Mobile Legends (ML) ug ang sugal nga ‘scatter’ nga gikabuangan usab sa mga hamtong. Diha usab sa selpon daling makita ang mga malaw-ay nga hulagway ug bayolenteng mga video.
Sama pananglitan sa nahitabo sa usa sa mga suspek sa Tacloban, diin nasuta sa pakisusi sa kapulisan nga hilig diay kini og dula nga gitawag og ‘GoreBox.’ Sa pagpanukiduki sa internet, ang GoreBox is a chaotic, physics-driven sandbox game where creativity meets unrestrained destruction. Sa ato pa, usa kini ka gubot ug grabe kabayolente nga dula diin ang pagkamamugnaon nagtagbo sa walay limitasyon nga pagpanglaglag ug kalaglagan.
Si alyas Rod ug laing suspek nga giilang si alyas Nash, 14, nga pulos nagtungha sa Grade 9, nagpabuto sa sulod mismo sa ilang eskuwelahan niadtong Hunyo 22. Karon nga gipasakahan na og kasong murder ug frustrated murder ang 15-anyos nga suspek nga si alias Rod, nabuksan pag-usab ang init nga diskusyon bahin sa Republic Act 9344 kun ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Sumala sa kapulisan, giplano sa mga menor de edad ang krimen sulod sa usa ka buwan. Mas nikagar ang atong sistema sa dihang nahibaw-an nga kahibalo daan ang mga suspek nga dili sila bastabasta mapriso tungod sa probisyon sa maong balaod.
Tungod sa RA 9344, ang 14-anyos nga suspek dili bastabasta mapasakaan og kriminal nga tulubagon tungod kay ang balaod klarong nagpagawas sa mga bata nga nag-edad og 15 anyos paubos gikan sa criminal liability.
Kini ang mapait nga kamatuoran: kon ang usa ka bata makahibalo na mogamit sa kakuwangan sa balaod aron paburan ang iyang dautang binuhatan, klaro nga aduna na siya'y discernment o saktong panabut sa iyang gihimo. Ang balaod gihimo aron panalipdan ang mga bata gikan sa mapahimuslanon nga mga hamtong, apan dili kini angay magsilbeng taming o lisensya sa mga mamumuno aron makalingkawas sa hustisya.