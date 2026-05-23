Editoryal: Ang pagmahal sa kuryente

Ang bag-ong pahibalo sa Visayan Electric Company Inc. bahin sa pagsaka sa bayranan sa kuryente ngadto sa P12.88 kada kilowatt-hour sa Mayo 2026 usa na usab ka pahimangno sa kahuyang sa atong sistema sa enerhiya. Ang pagsaka og P0.31/kWh, bisan pa man gamay tan-awon sa uban, adunay dako nga epekto sa adlaw-adlaw nga gasto sa mga panimalay, ilabi na sa mga sektor nga limitado lang ang kita.
Sumala sa kompanya, ang hinungdan sa pagsaka naggikan sa taas nga presyo sa gasolina sa kalibutan ug ang nagkanipis nga suplay sa kuryente sa Visayas Grid. Ang serye sa Yellow ug Red Alerts nga gipahibalo sa National Grid Corporation of the Philippines nagpadayag sa usa ka mas lawom nga problema—ang kakulang sa lig-on ug igo nga reserba sa kuryente samtang nagkataas ang panginahanglan.
Ang pagtaas sa presyo sa petrolyo ug inflation dili lamang lokal nga isyu, kondili kabahin sa mas halapad nga kahimtang sa kalibutan. Apan dili kini mahimong rason aron pasagdan ang dugay nang problema sa kakulang sa enerhiya sa nasud.
Ang koordinasyon tali sa Visayan Electric, mga power generator, ug sa Department of Energy (DOE), lakip ang implementasyon sa Interruptible Load Program (ILP), usa ka positibong lakang aron malikayan ang brownout.
Apan kini mga “short-term solutions” lamang. Ang ILP, pananglitan, nagpasabot nga ang pipila ka negosyo mahimong mohunong sa paggamit sa kuryente aron mahatagan og prioridad ang uban—maisip nga dili long term solution.
Mas angay nga tan-awon sa gobyerno ug sa sektor sa enerhiya ang dugayng solusyon: pagpalapad sa kapasidad sa power generation, pagpalig-on sa grid infrastructure, ug pagpamuhunan sa renewable energy. Kung magpadayon ang pagsalig sa imported nga fuel, magpadayon usab ang pagsaka sa presyo kada mosaka ang merkado sa gawas.
Samtang gi-awhag ang publiko nga magdaginot sa kuryente, dili angay ibutang ang bug-at nga responsibilidad sa konsumidor lamang. Ang epektibong polisiya ug lig-on nga imprastraktura mao ang tinuod nga tubag sa problema.