Editoryal: Ang pagtuo taliwala sa hulga ni Ada

Bisan tuod og gamay ra ang gidaghanon sa mga deboto nga nisalmot sa tinuig nga “Walk with Mary” kagahapon, Enero 15, 2026, kon itandi sa miaging tuig, apan ang kainit sa pagtuo wala gihapon mapalong sa kasingkasing sa mga Sugboanon.
Base sa opisyal nga datos nga gipagawas sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council (CCDRRMC), namatikdan ang dakong pagkunhod sa partisipante. Gikan sa gibanabana nga 300,000 ka mga deboto niadtong miaging tuig, nikunhod kini ngadto sa 216,000 na lamang karong tuiga.
Matod ni Police Colonel France Rudolf Oriol sa CCPO, ang gamay nga turnout tungod sa hulga sa Bagyong Ada ug mga pahimangno sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa), nga nakapugong sa mga pamilya Ilabi na kadtong adunay bata ug senior citizen sa paggawas sa ilang panimalay.
Dili ikalimod nga ang kaluwasan sa pamilya angay unahon.
Ang Bagyong Ada, unang bagyo sa 2026, nagdala og hangin nga moabot sa 45–55 kph, ug bisan dili “super typhoon,” ang dala niining ulan ug huros sa hangin igo na aron maghatag og peligro sa usa ka bukas nga dapit sama sa rota sa prosesyon.
Apan taliwala niining gamay nga turnout, naay usa ka dakong kadaugan nga angay natong ipasigarbo: ang zero incident.
Sa tibuok dagan sa prosesyon gikan sa Fuente Osmeña padulong sa Basilica Minore del Sto. Niño, walay natala nga dagkong disgrasya, kagubot, o krimen.
Kini nga kalampusan bunga sa pagtinabangay sa kapulisan, sa kagamhanan sa dakbayan, ug sa mga deboto.
Karon nga nagsingabot ang Solemn Procession alang sa Balaang Bata karong Sabado ug ang gipaabot nga Sinulog Grand Parade karong Dominggo, kinahanglan kitang magpabiling mabinantayon.
Ang Bagyong Ada, bisan pa man kon dili direktang moigo sa Sugbo, magdala gihapon og ulan tungod sa iyang mga outerbands. Ingon sa kanunay nga pahinumdom sa Pagasa, ang dalan sa bagyo mahimo pang mausab tungod sa mga atmospheric conditions.
Busa, nagpabilin ang pahimangno sa publiko nga dili mokompiyansa ug magdala og panagang sa ulan samtang kanunay magpaminaw sa mga update sa bagyo.
Ang tinuod nga diwa sa paghalad og pagdayeg sa Balaang Bata anaa sa atong pagsunod sa iyang ehemplo sa paghigugma ug pag-amping sa kinabuhi.
Hinaot nga sa umaabot nga mga adlaw, magpabiling malinawon ug hapsay ang atong selebrasyon—ulan man o init.
Kay sa katapusan, ang tinuod nga diwa sa Sinulog anaa sa kasingkasing nga andam mosunod, andam mosakripisyo, ug andam motuo bisan unsa pa ang dagan sa panahon.