Editoryal: Ang pait nga bunga sa karatol

Pastilan. Mao kini ang mapait nga pulong nga mogawas sa atong mga ngabil human mabalitaan ang makasubo nga kamatayon sa usa ka pedestrian tungod sa hit-and-run sa gawas sa Maria Luisa Village sa Barangay Banilad, Dakbayan sa Sugbo niadtong Dominggo sa kadlawon.
Ang usa ka kinabuhi nga puno pa unta sa paglaom, kalit lang napawong tungod sa usa ka desisyon nga gipalihok sa kahadlok ug kakuwang sa disiplina.
Ang biktima nga si Kingston Ralph Cheng, nakalas human nadasmagan sa Toyota Innova nga gimaneho sa 21-anyos nga si Sean Andrew Pajarillo.
Apan ang nakapait niining hitaboa dili lang ang aksidente mismo, kondili ang reaksyon sa drayber human sa unang pagpamangga.
Matod sa taho, unang nadasmagan ni Pajarillo ang usa ka Toyota Vios nga naka-park gawas sa village.
Imbes nga mohunong ug makig-areglo sa danyos, nisutoy kini og padagan.
Tungod sa karatol ug kusog nga dagan, nadamay ang biktima nga si Cheng kinsa nalabay sa poste sa kuryente, hangtod nga nibalitok ang maong Innova pipila ka metros ang gilay-on.
Kon nihunong pa unta si Pajarillo sa unang higayon nga nakabangga siya og sakyanan, wala untay makalas nga kinabuhi.
Apan gikan sa gamay nga traffic violation, nahimo na kini karon nga “reckless imprudence resulting in homicide.”
Imbes nga multa ug danyos lang ang hunahunaon, priso ug konsensya na ang iyang giatubang.
Unsa may hinungdan sa pag-ikyas?
Nadiskobrehan sa mga awtoridad nga wala diay lisensya ang maong drayber ug wala gani makapakita og OR ug CR sa sakyanan.
Kini usa ka leksyon alang sa tanang drayber. Ang pagdala og sakyanan usa ka pribilehiyo, dili usa ka katungod.
Kinahanglan ang pagkaresponsable sa dokumento man o sa lihok diha sa manibela.
Kon wala kay lisensya, ayaw pagmaneho. Kon makasugat og aksidente, ayaw paglayas. Ang kinabuhi sa tawo, sa higayon nga makalas, dili na gyud mabalik bisan pa og unsaon pagpangayo og pasaylo.
Hinaot nga kining trahedya sa Banilad magsilbing pahinumdom kanatong tanan: Ang garbo ug ang pagpanalipod sa kaugalingon pinaagi sa pag-ikyas, kasagaran mosangpot sa mas dako nga kadautan.