Editoryal: Ang sayaw sa Sinulog

Taliwala sa sunodsunod nga katalagman nga niigo sa Dakbayan sa Sugbo ug tibuok Probinsya sa Sugbo ning bag-uhay lang, gipakita sa mga Sugboanon ang kalig-on, kaisog, ug determinasyon nga makabangon pinaagi sa pagsaulog sa Sinulog 2026.
Likod sa naglanoglanog nga mga tambol sa kadalanan sa dakbayan, naggilakgilak nga dekorasyon sa mga costume sa mga partisipante sa Grand Parade, sa mga pagsayawsayaw, ug sa kinatibuk-ang kasaulogan, adunay nagpahipi nga mas lawom nga kahulogan – ang pagsalig ug debosyon sa mga Sugboanon ngadto ni Sr. Santo Niño.
Ang Sinulog kinutlo gikan sa pulong nga “sulog” o dagayday sa tubig, nga maoy gibasihan sa nabantog nga steppings sa sayaw sa Sinulog diin molakang og kaduha paabante ug ka usa paatras ang mga mananayaw.
Ang “usa ka lakang nga paatras” sa sayaw sa Sinulog mahisama sa mga pagsuway nga nasinati sa mga Sugboanon gikan sa magnitude 6.9 nga linog, Bagyong Tino ngadto na sa pagdahili sa bukid sa basura sa Binaliw landfill, nga ningkalas og daghang mga kinabuhi.
Ang usa ka lakang paatras nagrepresentar sa pagbangutan ug kagul-anan sa mga Sugboanon.
Tingali adunay mga kritiko nga makapangutana: Sakto ba nga magsaulog taliwala sa masulub-ong mga panghitabo sa Sugbo?
Angay ba nga mogasto ang siyudad og minilyon alang sa sayaw sa kadalanan samtang libuan pa ang naningkamot nga makabangon gikan sa katalagman?
Puwede kining matubag sa “duha ka mga lakang paabante” sa sayaw sa Sinulog.
Nagpasabot kini nga mosubang ra ang adlaw gikan sa pagsawop. Dili kini maoy katapusan sa kalibutan. Gikinahanglan ang panaghiusa alang sa pagbangon.
Ang usa ka lakang paatras tataw nga malupig sa duha ka mga lakang paabante ug makita kini sa pagsaulog sa mga Sugboanon sa Sinulog, kansang tema ning tuiga mao ang “In Santo Niño, We Are One.”
Sa pagbangutan sa Sugbo, ang mga Sugboanon nagpakita og hugot nga pagtuo ug pagsalig sa Milagrosong Bata.
Nanawagan og panabang nga unta, makabangon ra ang mga nabiktima sa sunodsunod nga mga katalagman.
Sa pagsuway og bangon sa Sugbo, ang mga Sugbuanon makapangayo og giya ug grasya gikan sa Balaang Bata.
Sa matag singgit og Pit Señor!, adunay paglaum nga mosiwil gikan sa dughan sa matag Sugboanon.
Tradisyon na kini nga pinitik sa kasingkasing sa mga Sugboanon gikan pa sa pagkahimugso sa Sinulog niadtong 1980.
Ang duha ka mga lakang paabante sa sayaw sa Sinulog nagpakita og bag-ong paglaum ug makonsiderar nga ang pagsaulog sa Sinulog nagsilbeng usa ka dakong lakang sa sinugdanan sa pagbangon sa mga Sugboanon. Pit Señor!