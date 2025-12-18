Editoryal: Ang tigdisiplina kuwang sa disiplina

Ang kalit nga pagtangtang sa hepe sa Dolores Municipal Police Station sa Eastern Samar ug sa 16 ka mga sakop sa maong police station human nikatap ang hulagway diin dayag kaayo ang ilang pagtagay sa ilimnong makahubog sulod sa ilang buhatan magsilbi nga ‘lesson learned’ ug magmatngon na sa sunod higayon.
Ang maong hitabo magsilbing warning niadtong ubang alagad sa kagamhanan nga nalimot sa ilang katungdanan sa publiko nga dili mohimo sa ingon.
Ang pulisya, isip tigpatuman sa balaod ug tigpanalipod sa kahusay ug kalinaw sa katilingban, gihatagan sa katawhan og dako ug masaligan nga responsibilidad. Busa, ang bisan unsang lihok nga nagpakita sama sa kakulang sa disiplina, pagtahod sa balaod, ug pagtan-aw sa kahimtangan sa katungdanan, dili lamang usa ka personal nga kapakyasan, kondili nakadaot sa tibuok institusyon.
Ang pagpahigayon og Christmas party nga adunay panagtagay sa ilimnong makahubog sulod sa estasyon sa pulisya—ilabi na nga sagad sa mga nalambigit anaa sa opisyal nga duty—usa ka tin-aw nga paglapas sa mga lagda, protocol, ug pamatasan nga gilauman sa mga sakop sa kapulisan.
Ang estasyon sa pulisya dili usa ka lugar alang sa kasadyaan tungod kay nga makapahuyang sa kahimtangan sa pagbantay ug kaandam; kini usa ka sagrado nga lugar alang sa serbisyo publiko diin ang kahimtangan sa disiplina ug integridad kinahanglan pirming mapadayon.
Ang gihimo sa Police Regional Office sa Eastern Visayas nga dali nga nitangtang sa mga nalambigit nga personahe nagpakita og usa ka prinsipyo nga angay daygon: ang prinsipyo sa dili pag-tolerate sa sayop, bisan pa kon kinsa ang nalambigit.
Kini usa ka timailhan nga ang pamunuan sa kapulisan nagtinguha nga mapadayon ang kredibilidad sa institusyon ug maprotektahan ang pagsalig sa katawhan. Ang pahimangno nga adunay angay ug katimbang nga silot kon mapamatud-an ang paglapas, usa ka pahinumdom nga ang uniporme dili panalipod batok sa accountability, kondili usa ka simbolo nga adunay obligasyon sa publiko.
Kinahanglan ang disiplina, ang padayon nga edukasyon sa pamatasan sa serbisyo publiko, ug ang pagpamatuod nga ang kultura sa responsibilidad ug kahimtangan sa katungdanan tinud-anay nga nasabtan ug gisunod sa matag sakop sa kapulisan.
Sa katapusan, ang pagsalig sa katawhan dili sayon makuha ug mas sayon mawala. Ang pulisya, isip haligi sa balaod ug kahusay, kinahanglan kanunay magpuyo sa labing taas nga sukdanan sa pamatasan. Ang nahitabong insidente usa ka pahimangno nga ang awtoridad walay pulos kon walay disiplina, ug ang serbisyo publiko walay bili kon wala gitukoran sa integridad.