Editoryal: Ang tinuod nga garbo luyo sa tarpaulin

Dili na bag-o sa mata sa mga Sugboanon ang pagpanindot sa dakbayan kon adunay dagkong bisita nga moabot. Apan sa nahitabong ASEAN Tourism Forum niadtong Enero 2026, ang mga “welcome tarpaulins” nga gibutang sa railings sa taytayan sa South Road Properties (SRP) nahimong sentro sa pagsaway imbes nga pagdayeg.
Ang pangutana sa kadaghanan: Pag-abiabi ba kadto, o pagtabon sa basura sa atong palibot?
Samtang ang mga delegado giabiabi og nindot nga mga pulong, ang luyo sa maong mga tarpaulin mao ang pundok sa mga basura nga naglutaw-lutaw sa baybayon.
Ang rason sa DPWH? Kakuwang sa panahon ug grabeng kadaghan sa basura. Sa laktod nga pagkasulti, ang solusyon mao ang pagtago sa problema kaysa sa pagsulbad niini. Ang basura wala makita, apan nagpabilin gihapon.
Pipila ka adlaw human sa maong kalihukan, gitangtang ang maong tarpaulin.
Apan karong bag-o, tungod sa nagsingabot nga ASEAN Summit sa Mayo 7-8, 2026, nitumaw na usab ang plano sa pagpamutang og tarpaulin subay sa Cebu Cordova Link Expressway kon CCLEX. Nihatag og katin-awan si Mayor Nestor Archival nga ang tumong sa maong mga tarpaulin o “curtain” dili aron itago ang mga informal settlers sa coastal barangays, kondili aron abiabihon ang mga delegado.
Matod sa mayor nga gisugdan na ang cleanup operations sa Pasil, diin ang mga kawani sa dakbayan nakigtambayayong sa Department of Public Works and Highways (DPWH) aron maseguro nga hapsay ang dapit sa dili pa moabot ang mga delegado.
Ang taho nga adunay gihimong cleanup operations usa ka positibong lakang. Kini ang angay natong makita—ang singot sa pagpanglimpyo, dili ang mabulukong tabil nga nagtakuban sa kamatuoran.
Ang tinuod nga pagkamaabiabihon sa mga Sugboanon wala nasukod sa gidak-on sa tarpaulin nga atong isab-it. Makita kini sa unsa kita ka kugi sa pag-atiman sa atong kinaiyahan ug sa atong isig-katawo, bisita man o lumad nga molupyo.
Ang tinuod nga garbo sa Sugbo anaa sa usa ka dakbayan nga limpyo, hapsay, ug matinud-anon—aduna may Summit o wala.
Unta, niining umaabot nga Mayo, ang makita sa mga delegado dili lang ang nindot nga mga letra sa tarpaulin, kondili ang usa ka Sugbo nga tinuod nga nagpakabana sa iyang palibot.