Editoryal: Angay manubag sa salaod

Bisan sa pag-aninaw sa yanong lumolupyo, ang live interview sa usa ka bata nga biktima sa pag-abuso dili maayo.

Layo sa pamatasan sa matuod nga mamahayag. Ang propisyonal nga mamahayag nagtamod og etika ug nagtahod sa sensitibo nga sektor, labina sa mga bata nga linghod pa og huna-huna.

Sa pamahayag sa Huwebes, Marso 14, 2024, ang Cebu Federation of Beat Journalists (CFBJ), nikondinar sa duha ka broadcast journalists sa usa ka estasyunan sa radyo sa ilang interbyo ug estilo sa pagpangutana sa biktima nga bata.

“As media professionals, we are supposed to adhere to a code of ethics that governs the way we gather and report news. It is our responsibility to ensure that our work does not harm or further traumatize victims of crimes. As human beings, we must also show compassion and empathy towards those who have experienced trauma,” tipik sa pamahayag sa CFBJ.

Dili lang CFBJ ang niluwat og pamahayag, lakip ang ubang mga grupo ug organisasyon wa makauyon sa makauuwaw nga sitwasyon nga gihimo sa duha nga unang gitan-aw nga propisyonal ug beterano sa industriya.

Unsay nitukmod sa paghimo sa maong pamaagi sa interbyo? Tungod kaha sa paningkamot nga makakuha og daghang views ug engagements?

Tinuod nga dako’ng aspeto ang views ug engagement sa kompetisyon sa bag-ong media alang sa pagkuha og advertisers, apan dili usab angay isalikway ang saktong pamatasan sa pamahayag.

Sa Biyernes, Marso 15, 2024, ang law-ay nga broadcast naa napasa-pasa pa sa social media nakakuha og 7,500 ka views, 144 ka shares, ug 120 ka comments.

Ang mga matuod nga mamahayag nagrepresentar sa tino nga media outlet, modistansiya o di mohimo sa samang pamaagi sa peke nga mamahayag nga nagbaha sa internet.

Apan nahimo na ang di angay mahitabo. Busa, kuhaan na lang kini og leksiyon sa tanan, labina sa mga sakop sa matuod ug responsable nga media organizations.

Isip kabahin sa leksiyon, ang naghimo sa maong kalapasan manubag sa pagpaak unya sa ngipon sa balaod kon duna may mohimo og lakang niini.