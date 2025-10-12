Editoryal: Anomaliya sa Colon Night Market kinahanglan sulbaron

Igo lang nagkolekta ang Dakbayan sa Sugbo og P20 ngadto sa P30 nga inadlaw nga abangan o gitawag nga “arkabala” ngadto sa mga tag-iya sa ginagmay nga mga negosyo, nga naglihok sa Colon Night Market.
Kon kuwentahon sa usa ka buwan, mahulog og P900 ra ang labing dako ang makolekta sa Dakbayan sa Sugbo sa matag vendor. Kon 500 ka vendors ang nag-abang sa Colon Night Market, moabot og P450,000 ang makuha sa gobiyerno matag buwan gikan ning ilang pagpagamit sa usa ka pampubliko nga luna.
Kon buot hunahunaon, dalaygon kining gibuhat sa Dakbayan sa Sugbo sa pagpangulo ni Mayor Nestor Archival gumikan kay sa gamay nga abangan, seguradong makatabang ang dakbayan sa ginagmay nga mga negusyante aron makaginansya og dako.
Kinsa’y nasayod, kining mga tag-iya sa gagmay nga mga negosyo mahimo nang higanteng mga negusyante sa ugma damlag ug mobubo na sab kini og higante sab nga pohunan. Higante na sab nga tax ang makubra sa Dakbayan sa Sugbo.
Kudos sa kadagkuan sa Dakbayan sa Sugbo kay makita nga naghunahuna kini sa kaayuhan sa ginagmay nga mga patigayon.
Apan unsa kining gibutyag ni Councilor Pastor “Jun” Alcover Jr. nga aduna diay nagkolekta og P6,000 nga abangan kada buwan sa matag vendor? Sa 500 ka vendors, mokabat ngadto sa P3 million ang nabulsa ning maong wala mailhi nga nagkolekta og dakong abangan matag buwan sa mga vendor. Wala ra sa kumigking ang P450,000 ang nakolekta sa gobiyerno kada buwan.
Ang Cebu City Treausrer’s Office (CTO) nitataw nga ang ilaha ra gyud nga gikolekta mao ang legal nga gipangayo sa gobiyerno. Matod ni City Treasurer Emma Villarete nga wala’y rekord ang ilang buhatan kabahin sa P6,000 nga abangan matag buwan.
Gipasabot ni Alcover nga ang Partisipative Association of Sugbo Vendors Inc. mao ang nag-manage sa night market apan iyang giklaro nga wala gihapon masayri kon kinsang “buayaha” ang nagdawat nining P6,000 nga abang.
Ngano man nga nakalusot kining maong binuhatan?
Usa kini ka timailhan nga napakyas ang Dakbayan sa Sugbo sa pagbantay sa usa ka pampublikong kabtangan, nga gipahimuslan alang sa pribadong ginansya.
Dili man tingali lisod ang pagpakgang dayon ning maong binuhatan. Wala man tingali nagkinahanglan og lawom nga imbestigasyon aron mailhan ang mapahismuslanong tawo, nga nagpahipi ning maong sayop nga binuhatan.
Nagkinahanglan lang kini og ngipon sa pagpahigayon og imbestigasyon.
Kon buot hunahunaon, gamay ra kini nga kahiwian. Kon dili masulbad sa Dakbayan sa Sugbo ang ginagmay nga kahiwian, unsa na kaha ang dinagko?