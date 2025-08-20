Editoryal: Anomaliya sa flood control projects

Ang kasuko ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa nakit-an niyang anomaliya sa proyekto sa flood control sa Baliuag, Bulacan, usa ka dakong timaan nga ang problema sa korapsyon sa gobyerno nagpabilin ug nagkagrabe.
Ang insidente sa P55 milyones nga proyekto sa reinforced concrete wall nga gikatahong nahuman na ug nabayran na bisan wala pa mahuman sa tinuoray, usa ka klarong ebidensya sa “ghost project.”
Kini nga matang sa proyekto dili lang makadaot sa pondo sa gobyerno apan makahatag usab og dakong kadaot sa mga komunidad nga gilaumang mahatagan og serbisyo.
Ang maong proyekto, nga gitugyan sa Syms Construction Trading, nagpakita sa kakulang sa tinuoray nga pagmonitor ug pagpanubag sa mga ahensya sa gobyerno.
Nakalatid sa kontrata nga ang maong proyekto gisugdan sa Pebrero 2, 2025, ug gikatakdang mahuman sa Oktubre 22, 2025.
Nagkanayon ang pangulo nga base sa usa ka taho, nahuman na ang proyekto ug nabayran na sa hingpit niadtong Hunyo 2025.
Base sa dokumento nga gihatag sa Department of Public Works and Highways, ang construction firm nga nakadaog sa proyekto nga mikantidad og P55,730,911.60 mao ang Syms Construction Trading.
Ang pangutana nga motumaw mao, unsaon man sa usa ka construction firm pagkuha sa bayad nga walay nahimo? Kinsa ang mga opisyal sa gobyerno nga miaprubar niini?
Ang problema dili lang limitado sa Baliuag. Ang pagsusi ni Marcos sa Calumpit, Bulacan, ug ang pagkakita sa laing “napakyas” nga flood control project sa St. Timothy Construction Corporation, nagpalig-on sa pagduda nga kini nga mga anomaliya kay lukop tibuok nasud.
Ang probinsya sa Bulacan, nga adunay 668 ka proyekto sa pagkontrol sa baha sukad Hulyo 2022, naghatag og dakong kabalaka.
Kung ang kadaghanan niini nga mga proyekto parehas ra og sitwasyon sa duha nga gisusi sa presidente, unsa na lang ang nahitabo sa bilyon-bilyon nga pondo?
Ang kasuko ni Marcos ug ang iyang pahayag nga “Extremely, more than disappointed, I’m actually... I’m getting very angry,” makatarunganon.
Ang pondo sa gobyerno nga gikuha gikan sa buhis sa katawhan, nga gilaumang gamiton sa mga proyekto nga makatabang sa mga tawo, gigamit lang sa pagpanikas.
Ang pagkawala sa pondo gikan sa mga proyekto sa flood control nagpasabot nga ang mga komunidad magpadayon sa pag-antos sa pagbaha.