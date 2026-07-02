Editoryal: Anti-bullying help desk

Ang pagtukod og help desk alang sa mga reklamo may labot sa bullying sa buhatan sa kapulisan usa ka maayo'ng lakang aron mapalig-on ang pagpanalipod sa kabataan.
Ang eskwelahan kinahanglan magpabili'ng luwas nga dapit diin ang matag estudyante makakat-on nga walay kahadlok, pagpanghadlok, o pagpakaulaw. Kon ang bullying pasagdan, kini mahimong mograbe ngadto sa mas seryoso'ng paglapas sa balaod ug mahimong hinungdan sa lawom nga kadaot sa pangisip ug emosyon sa biktima.
Angayan lang nga magtinabangay ang Philippine National Police ug ang Department of Education sa pagpatuman sa mga lakang batok sa bullying. Ang presensya sa help desk mahimong maghatag og dugang nga dalan alang sa mga biktima sa pagpangayo og tabang ug pag-report sa mga insidente.
Ang Women and Children Protection Desk adunay kahibalo ug kasinatian sa pagdumala sa mga kasong naglangkob sa kabatan-onan, busa mahimo kini nga kasaligan nga suporta sa mga eskwelahan.
Apan dili sab angay nga ang tanang responsibilidad ibutang sa kapulisan. Ang bullying dili lamang isyu sa seguridad kondili usa sab ka social ug pychological nga suliran. Busa, kinahanglan nga ang mga magtutudlo, ginikanan, guidance counselors, ug komunidad adunay aktibong papel sa pag-ila ug pagsulbad sa mga hinungdan sa maong pamatasan.
Ang bag-ong mga posisyon alang sa school counselors usa ka positibong lakang tungod kay makatabang kini sa pag-atiman sa kahimsog sa pangisip sa mga estudyante ug sa sayong pagtagad sa mga timailhan sa pagpanglupig o pagkabiktima.
Kinahanglan sab nga maseguro nga ang pagtukod sa help desk dili mahimong simboliko lamang. Ang mga personahe nga maoy modawat sa reklamo kinahanglan adunay igo nga pagbansay sa pag-atubang sa kabatan-unan, pagpanalipod sa ilang privacy, ug paglikay sa dugang nga trauma sa biktima.
Ang paspas, patas, ug confidential nga pagproseso sa reklamo maoy yawi aron mosalig ang mga estudyante sa maong mekanismo.
Samtang gisuportahan ang mga lakang sama sa inspeksiyon sa bag ug pagpalig-on sa kampanya batok sa bullying, kinahanglan nga kini ipatuman uban sa pagtahod sa katungod ug dignidad sa matag estudyante.
Ang tinuod nga kaluwasan dili masukod sa gidaghanon sa mga inspeksiyon o presensya sa kapulisan, kondili sa kultura sa pagtahod ug responsableng pagdumala sa sulod sa eskwelahan.
Ang pagwagtang sa bullying dili mahimo pinaagi lamang sa silot. Kini nagkinahanglan og edukasyon, paggiya, ug hiniusang paningkamot sa tanang sektor.