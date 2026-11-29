Angayan lang sab gyud magduhaduha si Cebu City Mayor Nestor Archival kabahin sa ideya nga ipasira ang Binaliw landfill sa dali nga panahon.
Nipahimangno si Archival nga kining maong lakang maghatag og kahasol sa pribadong mga establisemento kon asa niini ipanglabay ang ilang basura sa matag adlaw, nga seguradong makadugang sa problema sa problemado nang daan nga waste management system sa dakbayan.
Ang hingpit nga pagpasira sa Binaliw landfill maoy usa sa mga opsyon nga gipasaka sa mga konsehal sa dakbayan gumikan sa padayong pagbalibad sa Prime Integrated Waste Solutions (PWS), operator sa Binaliw landfill, nga modawat og basura gikan sa City Government.
Alang ni Archival, kinahanglan una makaestablisar ang Dakbayan kon asa ilabay ang mga basura sa pribadong mga establisemento kon hingpit nga ipahunong ang operasyon sa Binaliw landfill.
Adunay dakong punto si Archival niini kay sa naandan, ang mga basura sa pribadong mga estbalisemento adto man paingon sa Binaliw landfill apan naundang lang kini dihang gipahunong ang operasyon sa pasilidad tungod sa usa ka trahedya niadtong Enero 2026.
Pipila ka mga buwan ang nakalabay, gilibkas ang pagpahunong sa operasyon sa Binaliw apan wala na modawat ang PWS og basura gikan sa Gobiyerno sa Sugbo tungod sa giingong P130 milyunes nga bayranan sa Dakbayan.
Imbes nga ipasira dayon ang Binaliw landfill, nagkanayon si Archival nga mas maayong padayon nga makigsabot ang dakbayan sa PWS aron motugot kini nga bisan tipik lang sa basura sa Dakbayan ang malabay sa maong pasilidad.
Nanghinaot si Archival nga adunay maayong kasabutan nga mahitabo tali sa Dakbayan ug PWS aron makagamit na pagbalik ang Dakbayan sa Binaliw landfill bisan alang lang limitadong gidaghanon sa mga basura.
Mas maayo gyud nga tun-an og maayo ang tanang mga opsyon una mobuhi og pinal nga desisyon ang Dakbayan kabahin ning maong isyu.