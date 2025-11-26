Editoryal: Asa padulong?

Ang Malacañang nagduda sa integridad sa mga video gipagawas ni kanhi Ako Bicol Rep. Zaldy Co, sa dihang nag-usab-usab—gikan sa petsa sa timeline, ngadto na sa ubang detalye, nga nakapaduda sa kredibilidad sa maong video nga gipagawas online.
Subli nga nanawagan ang Palasyo nga papaulion si Co sa nasod aron atubangon ug ipasabot pag-ayo ang iyang mga alegasyon sa tukma ug pormal nga proseso—dili sa social media.
Managlahi ang reaksiyon sa publiko sa rebelasyon o alegasyon nga gibato ni Co ngadto ni Presidente Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos ug kanhi House Speaker ug Leyte Rep. Martin Romualdez nga giingong anomaluso nga proseso sa paggahin og pundo alang sa mga flood control projects ug uban pang mga dagkong proyekto sa nasod.
Adunay nituo ug aduna say nikuwestiyon sa mga pamahayag ni Co. Apan ang pangutana, asa man kini padulong? Unsay sangputanan sa maong gibuhian nga akusasyon? Ang mga alegasyon sa kickbacks ug anomaliya sa budget, bisan dili pa mapamatud-an, makapahuyang sa pagsalig sa katawhan ilabi na sa sistema sa pagdumala.
Apan bisan pa sa pagkulang sa konsistensya, dili kalikayan ang epekto sa iyang mga pulong. Kon bahin sa presidente ang akusasyon, naghatag kini og dakong mantsa sa kredibilidad sa pangagamhanan sa Pilipinas.
Sa gipamahayag ni Co, maisip nga iyang gilimpyo ang iyang kaugalingon ug gipahid sa uban ang maong pasangil o anomaliya alang sa iyang kaluwasan ug wa kini hatagi og gibug-aton sa presidente.
Ang publiko daw nagtan-aw og duwa sa pingpong o tennis diha sa korte, nga wala ug tuo ang lingi og asa nipaingon ang bola, ug dugay pa magdaog.
Naghatag og dakong kauwawan kining mga kalambuan sa pagpangurakot. Pipila sa akong masugatan nagkanayon: “Kauwaw ba aning nahitabo sa atong nasod uy.”
“Kon mobiyahe ko abroad dili ko magpaila nga Pinoy.”
Kini gumikan sa napagya kurapsiyon tibuok kalibutan base ra sab sa mga binuhatan sa mga tag-as nga opisyal, ingon man sa mga opisyal sa ahensiya sa gobiyerno nga involved sa kickbacks. Kon may basehanan ang gibulgar ni Co iya unta ipagawas sab ang mga lig-ong ebidensiya ug pinaagi sa legal nga proseso aron masayran nato ang kamatuoran ug kasilotan ang angayang manubag.
Dili lang unta siya sige og kanta bisag nayabag na.