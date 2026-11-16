Editoryal: Asean gisugat og protesta

Mao pa gani ang pag-abli sa ika-49 nga Asean Summit sa nasod, apan gisugat na dayon kini og kagubot.
Gikan sa kaulohan hangtod dinhi sa Sugbo, nipalanog ang tingog sa mga raliyesta nga nipadayag sa ilang pagsupak sa mga polisiya sama sa “Pax Silica” ug sa pagbisita ni US President Donald Trump. Apan imbes nga malinawong diskurso ang mopatigbabaw, nisangpot hinuon kini sa komosyon, pagkasamad sa mga tinugyanan sa balaod, ug pagkasikop sa kapin sa 200 ka mga indibidwal.
Sa usa ka demokratikong nasod sama sa Pilipinas, sagrado ang katungod sa katawhan sa malinawong panagtapok ug pagpadayag sa ilang mga mulo. Ang kadalanan nahimong tradisyonal nga entablado alang niadtong nagtinguha nga madungog ang ilang baruganan batok sa mga lakang sa gobiyerno ug sa mga langyawng impluwensya.
Gani, gitugtan sa Cebu City Police Office ang mga progresibong grupo nga makapahigayon sa ilang programa sa dalan Colon gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa udto bisan pa man og walay napakitang permit.
Apan ang matag katungod adunay kaakuhan ug utlanan. Ang kagawasan sa pagprotesta dili lisensya aron ibutang sa peligro ang kinabuhi ug kabtangan sa publiko, o aron gub-on ang kahapsay sa usa ka dakong internasyonal nga kalihukan.
Dinhi sa Sugbo, malinawon na unta ang dagan sa programa hangtod nga nisangpot kini sa pagsunog sa effigy ni US President Donald Trump ilawom mismo sa nagbitay nga mga linya sa kuryente sa Colon. Ang lakang sa mga sakop sa disaster office ug kapulisan nga pawngon ang kalayo dili pagpiit sa kagawasan sa pagpadayag, kondili usa ka lehitimong pagpanalipod sa kaluwasan sa tanan. Sa dihang giilog ang fire extinguisher ug nisangpot na sa pisikal nga komprontasyon nga niangol og polis, klaro nga nilapas na kini sa linya sa malinawong protesta.
Susama sab ang nahitabo sa kaulohan, diin ang pagpugos pagmartsa padulong sa mga restricted areas sama sa PICC ug ang mga komprontasyon sa Muntinlupa ug Taguig niresulta sa pagkaangol sa 15 ka mga polis ug pagkasikop sa ginatos ka mga raliyesta.
Husto si PNP Chief General Jose Melencio Nartatez Jr. sa iyang pagbarog nga kinahanglang ipatuman ang balaod ug panalipdan ang kaluwasan sa pag-host sa nasod sa Asean Summit.
Ang mga mata sa tibuok kalibotan nagtutok sa Pilipinas karon; ang kagubot sa kadalanan dili maayong hulagway sa atong pagkamaabiabihon ug katakos sa pagdumala.
Angay natong hinumdoman nga ang tinud-anay nga kusog sa usa ka protesta anaa sa kalig-on sa argumento ug disiplina sa mga nagmartsa, dili sa pagsunog og mga butang o pakig-away sa mga polis. Sa pikas bahin, ang kapulisan kinahanglan sab nga magpabiling propesyonal, lig-on sa pagpatuman sa maximum tolerance, ug patas sa ilang imbestigasyon aron maseguro nga kadto lamang nakalapas sa balaod ang manubag.
Sa katapusan, mahimo natong ipalanog ang atong pagsupak nga dili maguba ang kalinaw. Ang demokrasya molambo kon ang katungod sa pagpadayag ubanan sa pagtahod sa balaod ug sa kaluwasan sa isigkatawo.