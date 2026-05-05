Editoryal: Asean sugod na

Sugod karong adlawa, Mayo 6, hangtod sa Mayo 8, 2026, masaksihan sa tibuok rehiyon ang pagpahigayon sa ika-48 nga Association of Southeast Asian Nations (Asean) Summit sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Kining maong pag-host dili lang usa ka yano nga garbo alang sa mga Sugboanon, kundili usa ka mahinungdanong pagsulay sa atong kapasidad isip usa ka de-kalidad nga destinasyon sa tibuok kalibotan. Kauban niini ang bug-at nga responsibilidad sa pagpamatuod nga ang Sugbo andam na sa pagdawat og mas dagko pa nga papel sa entablado sa internasyonal nga kalihukan.
Taliwala niining tanan, pormal nang giablihan ang International Media Center (IMC) sa Mactan Newtown niadtong Martes, Mayo 5. Kining maong pasilidad nga nasangkapan sa modernong mga workstation ug paspas nga internet, maoy magsilbing kasingkasing sa impormasyon. Ubos sa pagdumala sa Presidential Communications Office pinaagi ni Secretary Dave Gomez, giseguro nga ang matag balita—gikan sa seryosong mga diskusyon sa ekonomiya hangtod sa mga hagit sa seguridad sa kalibotan sama sa tensiyon sa Middle East—mapadala dayon ngadto sa nagkalainlaing suok sa kalibotan.
Gibanabanang 800 hangtod 1,000 ka mga lokal ug langyaw nga tigbalita ang gipaabot nga moanhi sa Sugbo aron mo-cover sa maong summit. Kini usa ka higayon aron ipakita ang kultura sa Sugbo, ang paspas nga kalambuan sa atong ekonomiya, ug ang kahanas sa atong mga lider sa pagdumala sa mga world-class nga okasyon.
Apan ang pag-host sa usa ka diplomatikong tigom nga tambongan sa 11 ka mga nasod nanginahanglan og dako nga sakripisyo ug hugot nga seguridad.
Ang deklarasyon sa Malacañang pinaagi sa Proclamation No. 1238 nga nagpahimutang sa Mayo 6 hangtod 8 isip "special non-working days" sa Lapu-Lapu ug Cordova, usa ka estratehikong lakang. Dili kini basta bakasyon lang alang sa mga empleyado, kundili usa ka paagi aron maluag ang trapiko ug maseguro ang hapsay nga paglihok sa mga delegado sa kadalanan.
Gipatuman sab ang total gun ban ug ang suspension sa Permit to Carry Firearms Outside Residence (PTCFOR) sa tibuok probinsiya hangtod sa Mayo 11. Kini nagpakita nga walay kumpiyansa ang atong kagamhanan sa aspeto sa kaluwasan. Mokabat sa 7,300 ka mga security personnel ang gipakatap, diin ang gipahigayong send-off ceremony sa Mactan Shrine niadtong Sabado nga gipangunahan ni PNP Chief Gen. Jose Melencio Nartatez Jr. maoy nagpakita sa kalig-on sa Task Group Central Visayas. Gikan sa kapulisan, sundalo, bombero, ug traffic enforcers, hangtod sa Philippine Coast Guard ug Presidential Security Command, ang ilang presensya magsilbing lig-on nga taming batok sa bisan unsang dautang tinguha.