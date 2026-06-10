Editoryal: Atong tabangan ang Mindanao

Ang magnitude 7.8 nga linog niadtong Lunes sa buntag, Hunyo 8, 2026, sa Mindanao nagbilin og dakong kadaot ug nagwagtang sa panimalay sa liboan ka mga pamilya.
Naatol pa gyud kini sa pagbalik og abli sa klase. Maayo na lang kay ang mga tinun-an wa pa makasulod sa ilang tagsa-tagsa ka lawak kay didto pa sila sa gawas nag-flag retreat.
Bisan pa man niini, dako gihapon ang trauma ug ang kadaot nga nahiaguman sa tibuok komunidad nga nakasaksi sa pagpangliki sa yuta ug pagkahugno sa mga estruktura.
Sakit pamalandungon ang kahimtang sa mga biktima sa General Santos City, Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, ug Davao Occidental.
Kinahanglan nato silang tabangan pinaagi sa paghatag o pag-donate alang sa ilang mga nag-unang panginahanglan sama sa mainom nga tubig, pagkaon sama sa bugas ug canned goods, diaper, mga gamit sa personal hygiene sama sa sabon, mga sapot nga mapuslan, unlan, habol ug mga tent nga magsilbing temporaryong taming panahon sa kagabhion.
Si Dennis Pastor, pangulo sa Disaster Risk Reduction and Management Office sa Cebu Province, nirekomendar nga unahon una ang donasyon nga kuwarta sa pagkakaron. Kini aron dali kining mapadala ug magamit sa mga biktima sa pagpalit sa ilang labing dinalian nga panginahanglan.
Iyang gisugyot nga mas maayo nga makig-alayon sa Emergency Operations Center (EOC) sa mga apektadong lugar aron mahatagan og tukmang tambag ang mga gustong mopadala og donasyon ug aron malikayan ang pagkabara sa mga relief goods sa mga dapit nga delikado pa agian og sakyanan tungod sa mga aftershock.
Dili gyud magpaulahi ang Sugbo kon tabang ang hisgotan. Ang inisyal nga pag-aprobar sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo og hangtod sa P10 ka milyubnes nga pinansyal nga tabang alang sa General Santos City usa ka ehemplo sa pag-inigsuonay.
Kon kahinumdoman, ang General Santos City nagpadala sab kaniadto og P8 milyunes nga pinansyal nga tabang sa Sugbo human sa magnitude-6.9 nga linog nga niigo sa amihanang bahin sa ulahing bahin sa tuig 2025. Kini nga buhat usa ka pagmatuod nga ang kaayo mobalik ra gyud sa nagpugas niini.
Gawas sa gobiyerno, aduna usay pribadong grupo nga nagpakabana.
Ang University of San Carlos Chemical Engineering Society (USCChES) daling nilihok pinaagi sa ilang Facebook page aron mangolekta og hinabang. Tungod kay gihan-ay pa ang logistika, monetary donations lang una ang ilang dawaton pinaagi sa GCash aron mas paspas ang pag-abot sa ayuda.
Ang matag piso nga atong ihatag, dako og mamahimong kabag-ohan sa kinabuhi sa mga biktima nga nawad-an og mga panimalay og ubang mga kabtangan.