Editoryal: Ayaw ilabay ang kinabuhi, pangayo og tabang

Dalaygon ang gihimo ni Cebu City Mayor Nestor Archival sa paghangyo sa mga ginikanan nga nagkalisod nga dili abandonahon ang ilang mga anak.
Ang mayor niluwat sa maong pamahayag human nakaplagan ang usa ka abandonadong masuso sa Gotianuy Street, Barangay Kamputhaw niadtong Martes, Enero 20, 2025.
Ang pagbiya sa usa ka inosenteng bata sa daplin sa dalan dili gayud maoy solusyon. Imbes nga itugyan ang bata sa kapeligrohan, ang mayor nagpahinumdom nga ang kagamhanan sa dakbayan kanunay nga abli alang sa mga nanginahanglan.
Kini nga hitabo nagsilbing mabulukong timaan sa kalisod nga giatubang sa pipila ka pamilya, apan dungan niini, nahimo usab kining dalan aron mapalanog ang usa ka mahinungdanong mensahe gikan sa liderato sa siyudad.
Ang kagamhanan adunay Department of Social Welfare and Services (DSWS) nga andam motabang sa mga ginikanan nga mibati nga dili na nila kayang buhion ang ilang anak.
Pinaagi sa DSWS, mapangitaan og paagi ang pag-atiman sa bata, lakip na ang pagpasulod niini sa legal nga proseso sa pagsagop kon gikinahanglan gayud.
Kini usa ka tawhanon nga paagi aron maseguro nga ang bata mapadako sa usa ka luwas nga panimalay.
Gikinahanglan sab ang pagpakabana sa matag Sugboanon aron daling mapadangat sa hingtungdan nga ahensiya sa gobiyerno ang mga kaso sa kahuot sa panalapi sa pamilya.
Sama sa giingon ni Mayor Archival, kon ang siyudad gani makahimo sa pag-atiman sa mga tawong walay kapuy-an nga anaa sa kadalanan, unsa pa kaha ang usa ka bag-ong himugso nga bata? Ang matag bata adunay sagradong katungod sa kinabuhi, pag-atiman, ug proteksyon. Ang pagpabaya niining maong katungod dili lang usa ka moral nga kapakyasan kondili usa sab ka seryosong salaod ubos sa atong balaod.
Kini nga proteksyon maoy haligi sa atong pagka-Kristiyanos.
Samtang ang maong masuso luwas na karon sa Vicente Sotto Memorial Medical Center ug ang inahan niini nailhan na ug giatiman sab sa tambalanan, magpabilin unta kining leksyon kanatong tanan. Ang krisis sa kinabuhi dili rason aron isalikway ang responsibilidad.
Ang pagpangayo og tabang imbes nga mobiya sa bata maoy tinuod nga timaan sa kaisog ug pagmahal. Ang matag bata angay nga hatagan og higayon nga mabuhi.