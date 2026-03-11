Editoryal: Ayuda sa mga drayber

Taliwala sa walay hunong nga pagsaka sa presyo sa lana gumikan sa nahitabong kagubot sa Middle East, ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) nipahibalo nga sugdan na ang pagpanghatag og P5,000 nga hinabang alang sa mga drayber sa pampublikong sakyanan ubos sa programang Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) sugod sa Martes sunod semana.
Apan ang pagpang-distribute sa kuwarta adto magsugod sa Metro Manila, una pa mosunod ang ubang rehiyon sa tibuok nasod.
Ang maong lakang gimando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. tungod sa kalisod nga giatubang sa sektor sa transportasyon.
Sa kantidad nga P30 bilyunes nga giandam isip standby fund gikan sa kinatibuk-ang P60 bilyunes nga badyet sa AICS, makita nga adunay preparasyon ang gobiyerno alang sa usa ka lugway nga krisis.
Apil sab niini ang mga drayber sa traysikol, TNVS, ug bisan ang mga mangingisda.
Apan samtang atong gihangop kining maong tabang, dili kalikayan ang pagpangutana: Igo na ba kini?
Ang P5,000 dako na og matabang alang sa pipila ka adlaw nga pagkaon ug panginahanglanon sa pamilya, apan kini usa lamang ka “band-aid solution” o temporaryo nga tapak sa usa ka lawom nga samad sa ekonomiya.
Sa sige og saka sa presyo sa lana, ang maong kantidad dali ra kaayong mapaingon balik sa tangke sa gasolina.
Ang pag-ingon ni Secretary Rex Gatchalian nga “nag-andam na ang mga mayor” kinahanglang hubaron ngadto sa aksiyon diin ang tinuod nga nanginahanglan maoy makadawat, dili kadtong “duol sa luwag.”
Gikinahanglan sab ang pagpasabot sa publiko nga kini nga tabang gikan sa buhis sa katawhan.
Busa, ang mabinantayong paggamit niini sa mga drayber ug ang mabinantayong pagdumala niini sa mga opisyal maoy labing mahinungdanon.
Sa katapusan, samtang gihulat sa mga drayber sa Metro Manila ug sa mga rehiyon ang ilang P5,000, kinahanglang lantawon sa gobiyerno ang mas malungtarong solusyon.
Ang ayuda makapahupay sa kaguol sulod lang sa mubo nga panahon, apan ang lig-on nga polisiya sa enerhiya ug transportasyon mao ang tinuod nga makaluwas sa mga drayber gikan sa kalisod.
Ang ayuda usa ka gasa, apan ang hustong sistema sa ekonomiya mao ang tinuod nga kabilin.