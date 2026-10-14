Editoryal: Badyet sa pagpaantos sa Sugbo

Ang pag-aprobar sa House of Representatives sa P7.2-trillion nga National Budget alang sa tuig 2027 pinaagi sa House Bill No. 10858 nagpakita na sab sa karaan ug bulingon nga nawong sa politika sa atong nasod. Unsa nga matang sa serbisyo ug kalambuan ang atong mapaabot kon ang pundo sa pipila ka distrito sa Sugbo gilaslasan sa hapit tibuok niining bahin?
Nigula sa botasyon sa nasudnong badyet nga 281 ka representante ang nipabor, 13 ang nisupak, ug usa ang ni-abstain o wala mobotar.
Apan luyo sa dako nga kantidad nga P7.2 trilyon, adunay nagpahiping subo nga kamatuoran alang sa mga Sugboanon: ang pagbalewala sa mga batakang panginahanglan sa katawhan pinaagi sa pagputol sa badyet sa ilang mga distrito.
Ang pagbarog ni Cebu City North District Representative Rachel “Cutie” Del Mar batok sa gisugyot nga badyet naghatag ug dako ug klarong mensahe. Ang iyang distrito nakasinati og grabeng pagkunhod sa alokasyon.
Unsaon man pagpatuman ang mga kinahanglanong proyekto sa imprastraktura, drainage system, ug mga serbisyong publiko kon pito sa matag napulo ka piso sa badyet ang gikuha?
Sa laing bahin, ang desisyon ni Cebu 3rd District Rep. Karen Garcia sa pag-abstain nagbutyag sa usa ka dili matupngan nga krisis. Ang badyet sa 3rd District sa pampublikong imprastraktura mikunhod gikan sa P1.9 bilyon karong tuiga ngadto na lang sa P218 milyon sa 2027—usa ka makapaalarma nga 90 porsiyento nga pagkunhod!
Ingon pa ni Garcia nga ang maong pagtibhang walay gigahin nga pundo alang sa pagkontrolar sa baha, bag-ong mga karsada, multipurpose buildings, ug mga sistema sa potable water alang sa Toledo City ug sa mga lungsod sa Aloguinsan, Asturias, Balamban, Barili, Pinamungajan, ug Tuburan.
Dili nato mabasol ang duha ka magbabalaod sa ilang gipakitang baroganan. Ang pagdiskurso sa badyet dili lamang bahin sa numero; kini bahin sa karsada nga agian sa atong mga mag-uuma sa Balamban, ang panalipod batok sa baha sa Siyudad sa Sugbo, ug ang tubig mainom sa mga baryo sa ikatulong distrito. Kon ang nasudnong kagamhanan nagtratar sa mga distrito sa Sugbo sa ingon niini nga paagi, kinsang kapakanan ang tinuod nga gipanalipdan niining P7.2-trillion budget?
Ang kagamhanan ba nagserbisyo alang sa katawhan, o gipahimudsan lamang ang nasyonal nga badyet isip sanina ug pamaagi sa politikanhong pagpanggipit?
Ang badyet sa nasod buhis gikan sa katawhan—lakip na sa mga mamumuo ug negosyante sa Sugbo nga dako og giamot sa ekonomiya. Dili kini pundo sa pipila ka gamhanan nga pwedeng kuhaan o hatagan ra base sa personal ug politikanhong interes.