Editoryal: Bag-ong disconnection policy sa MCWD

Adunay dakong kausaban nga gihimo ang Metropolitan Cebu Water District (MCWD) sa ilang disconnection policy, usa ka lakang nga gipaabot nga makabenepisyo sa utility ug sa ilang mga konsumidor.
Sugod sa Oktubre 1, 2025, ipatuman sa MCWD ang bag-ong polisiya nga gidesinyo aron matabangan ang mga residente sa pagdumala sa ilang mga bayrunon sa mas epektibo nga paagi.
Kining bag-ong pamaagi nagpalugway sa grace period sa pagbayad sa ilang bill sa tubig sulod sa pito ka adlaw gikan sa due date.
Ang labing mahinungdanon nga kausaban, hinuon, mao nga ang serbisyo sa tubig mahimong putlon human sa usa lang ka bulan nga dili pagbayad.
Lahi kaayo ni sa miaging polisiya nga nagtugot sa duha ka bulan nga dili pagbayad sa dili pa putlon ang linya.
Bisan tuod kini paminawon nga istrikto, ang rason luyo sa polisiya husto.
Ang daan nga sistema sagad nagresulta nga ang mga konsumidor maglisod og bayad sa duha ka bulan nga bayrunon sa usa lang ka higayon.
Pinaagi sa pagbalhin ngadto sa monthly cycle nga adunay mas taas nga grace period, tumong sa MCWD nga dili mabug-atan ang mga konsumidor sa ilang bayranan.
Kay kon moabot na ang ilang water bill og duha ka bulan, mas modako ilang bayrunon diin maglisod na sila sa pagbayad unya delikado pa nga maputlan sila og tubig.
Kining maong pamaagi nga gihimo sab sa ubang mga utility ug telecommunication companies napamatud-an nga mas makabenepisyo sa mga konsumidor ug mga service providers sa pagpalambo sa tukmang pagbayad ug walay hunong nga serbisyo.
Gisuportahan sab sa polisiya ang internal nga mga tumong sa MCWD nga nagtinguha sa pagpalambo sa ilang collection efficiency gikan sa kasamtangang 92 porsiyento ngadto sa target nga 95 porsiyento nga gitakda sa Local Water Utilities Administration (LWUA).
Aron masiguro ang hapsay nga transisyon, ang MCWD naghimo og mga lakang aron suportahan ang ilang mga kustomer.
Usa ka 2 porsiyento nga late charge ang ipahamtang sa mga atraso nga bayrunon, uban sa reconnection fee, apan ang utility nag-deploy sab og dugang nga reconnection teams nga nagtrabaho sa duha ka shift.
Kini aron pagsiguro nga sa higayon nga mabayran na ang tubig, ang serbisyo mabalik ra sab dayon sa reconnection teams, kasagaran sa samang adlaw sa pagbayad.