Editoryal: Bag-ong liderato, bag-ong hagit

Usa ka dakong kausaban sa dagan sa politika sa nasod ang atong nasaksihan niadtong Miyerkules, Hunyo 17, 2026, human pormal nga gipili si Senador Sherwin Gatchalian isip bag-ong Presidente sa Senado.
Nahitabo kini pinaagi sa usa ka espesyal nga sesyon sa Kongreso nga gipatawag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., diin nakab-ot ang gikinahanglang korum (13 ka magbabalaod) sa dihang miabot ug miapil si Senador Joel Villanueva.
Kauban sa maong sesyon ang mga dagkong ngalan sa politika sama nilang Juan Miguel Zubiri, Francis “Chiz” Escudero, Vicente “Tito” Sotto III, nga napili isip bag-ong Senate President Pro Tempore, ug uban pa.
Kini nga lahugay sa gahom nagpakita lang nga sa politika, walay permanente kon dili ang “interes” ug ang “aritmetika” sa numero.
Si Escudero ug Villanueva, nga kanhi kaalyado sa napalagpot nga Senate President Alan Peter Cayetano, mibalitok sa kampo ni Gatchalian.
Sa pamahayag ni Cayetano, iyang gidawat ang iyang kapildihan uban ang pag-ingon nga “nausab ang aritmetika, apan ang Konstitusyon wala.” Luyo sa iyang kasubo nga makit-an ang nasod nga matod pa niya “nagpaingon sa kangitngit,” mipadayag siya nga wala siyay gihambin nga kalagot ug gidawat niya ang kamatuoran.
Apan unsa man ang kahulogan niining bag-ong liderato alang sa ordinaryong katawhang Pilipino?
Samtang busy ang mga senador sa pag-ihap sa ilang mga kaalyado, angay nilang hinumdoman nga ang tinuod nga sukdanan sa maayong panggobiyerno anaa sa mga balaudnon nga makatabang sa kalamboan ug dili sa dula sa gahom.
Hagit usab kang Gatchalian nga pamatud-an nga ang Senado magpabilin nga independente ug dili magpadiktar sa ehekutibong sanga sa kagamhanan, ilabi na nga ang espesyal nga sesyon gipatawag mismo sa Presidente.
Labaw sa tanan, human niining kontrobersyal nga piniliay, kinahanglan nga wad-on na ang pagkabahin-bahin ug tutokan pag-ayo ang panaghiusa aron dungan nga maatubang ang mga krisis sa nasod.
Dili ang posisyon ang importante, kon dili ang serbisyo nga ihatag ngadto sa katawhan nga maoy tinuod nga nagpili kanila.
Hinaot nga kining bag-ong “aritmetika” sa Senado magdala og positibong resulta alang sa mga Pilipino, ug dili lang usa ka personal nga kadaugan sa mga politiko.
Ang mata sa publiko nagtan-aw, ug ang kasaysayan maoy maghukom kon kining kausaban magdala ba og kahayag o dugang kalibog sa nasod.