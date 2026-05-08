Editoryal: Baga'g nawong!

Kon basehan ang gibutyag ni Interior ug Local Government Secretary Jonvic Remulla sa labing uwahi nga development sa nahimutangan ni kanhi magbabalaod Zaldy Co, makalagot paminawon o hunahunaon
Matod pa nga si Co nagpahayahay sa iyang baga ngadto sa usa ka luxury nga dapit sa Paris, France. Asa ang hustisya?
Dili malikayan nga makita sa katawhan ang maong kahimtangan isip simbolo sa kalainan tali sa gahom ug ordinaryong lungsoranon.
Samtang ang kasagarang Pilipino nag-atubang sa hinay nga proseso sa hustisya, ang usa ka impluwensyal nga personalidad nagpadayon sa komportableng kinabuhi sa gawas sa nasod, layo sa mga kasong giatubang.
Kini nga sitwasyon nagbutyag sa mga kahuyang sa sistema, ilabina sa kakulang sa epektibong mekanismo aron maseguro ang pagpanubag sa mga giakusahan nga adunay kapasidad sa paglikay sa hurisdiksyon sa nasod.
Gipunting sab ni Remulla ang kalainan tali sa balaod sa Pilipinas ug sa pamaagi sa Interpol, ilabina kon adunay bahid sa politikal nga implikasyon ang kaso. Bisan pa man, dili kini angay mahimong rason aron malangan ang hustisya.
Ang maong proseso kinahanglan nga masabtan sa gobiyerno dili lamang isip teknikal nga babag, kondili usa ka hagit sa pagpalig-on sa kredibilidad sa mga kasong ginapadangat sa internasyonal nga komunidad.
Kon ang usa ka kaso mapakyas sa pag-angkon og red notice tungod sa kakulang sa lig-on nga ebidensya o sa pagduda sa politikal nga motibo, nagpasabot kini nga adunay kinahanglan usbon sa paagi sa pag-andam ug pagpresentar sa kaso.
Sa laing bahin, ang pagsalig ni Remulla nga mapabalik ra si Co sa Pilipinas naghatag og gamay’ng paglaom, apan kini kinahanglan suportahan sa konkretong aksiyon.
Ang pagsalig lamang dili igo kon walay klaro nga estratehiya aron mapaspasan ang proseso ug mapalig-on ang kaso batok sa giakusahan.
Sa katapusan, ang isyu dili lamang mahitungod kang Zaldy Co, kondili sa kinatibuk-ang integridad sa sistema sa hustisya.
Ang gobiyerno kinahanglan magpakita nga walay bisan kinsa nga labaw sa balaod, ug nga ang hustisya dili mapugngan sa distansya o impluwensya.
Kon mapakyas kini, ang pagsalig sa publiko padayon nga mawad-an og kusog—usa ka kahimtangan nga mas delikado pa kaysa sa bisan unsang kontrobersiya.