Editoryal: Baha bisan walay bagyo

Ang bag-ong pahibalo gikan sa Pagasa nagpahinumdom kanato kon unsa kapaspas mag-usab-usab ang panahon karong mga adlawa. Sa ilang talaan niadtong Huwebes, Hulyo 30, 2026, duha ka Low Pressure Area (LPA) ang gi-monitor sulod ug gawas sa Philippine Area of Responsibility (PAR)—usa sa baybayon sa Nasugbu, Batangas, ug usa sa sidlakan sa Eastern Visayas. Bisan pa man nga walay dakong bahad nga mahimo kining bagyo sulod sa 24 oras ug walay direkta nga LPA sa Central Visayas, apektado gihapon ang Sugbo.
Kagahapon, ang mga dakbayan sa Sugbo ug Mandaue nakasinati na sab og grabeng pagbaha tungod sa bunok sa kusog nga ulan nga nagsugod sa mga ala 1:30 sa hapon ug nituang mga alas 3.
Apan kadtong dul-an duha ka oras nga pagbunok igo na kaayo nga makaguba sa normal nga kalihukan sa kadalanan.
Daghang mga trabahante nga padulong mo-duty sa ikaduhang shift (2-10 p.m.) ang na-late, samtang ang mga nagmotorsiklo nga walay dalang kapote pugsanong nag-iyahay og pangita og kapasilungan.
Apan ang labing pait mao ang pagsubli sa pagsulod sa tubig-baha sa daghang importanteng kadalanan.
Kini naglakip sa Legaspi St., V. Gullas St., M.J. Cuenco Avenue, Colon St., P. del Rosario St., D. Jakosalem St., Osmeña Boulevard, Kinasang-an, Bayanihan, Kaoshiong St. sa North Reclamation Area, palibot sa Emall sa N. Bacalso, Magallanes, ug sa Katipunan St. sa Tisa duol sa La Paloma Village.
Pipila sab ka dalan ang gibahaan sa Dakbayan sa Mandaue sama sa Subangdaku, Tipolo, A.S. Fortuna, ug ubos sa first Mandaue-Mactan bridge sa may Barangay Opao.
Tinuod, matod pa sa uban, “dili na kini ikahibulong” tungod kay pirmi na man gyud kining mahitabo matag ulan. Apan ang pagkaanad sa baha dili kinahanglan nga mahimong normal. Ang padayon nga pag-uwan sa milabayng mga adlaw nagpahinumdom kanato nga dili ta magpataka og labay sa atong mga basura kay kon ianod kini sa ulan, mao kini ang makabara sa drainage nga moresulta sa pagbaha.
Mahimo kitang responsableng lungsuranon pinaagi sa pagbuhat sa kon unsay sakto ug paghunong sa pagpataka og labay sa basura—usa ka sayop nga dugay na natong nahibaluan, kay matag bunok sa kusog nga ulan kita ra gihapon ang mag-antos. Ang ulan molabay ra, apan ang basura magpabilin sa kadalanan ug ang uban nga anaa sa sapa ibanlas ngadto sa kadagatan.