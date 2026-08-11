Editoryal: Baho sa SRP, ibalhin sa NRA?

Samtang ang nagkalainlaing suok ug kadalanan sa dakbayan sa Sugbo padayong gipundokan sa mga basura, ang Department of Public Services (DPS) nipresentar na sab og laing temporaryong paagi aron masulbad—o bisan man lang mapagaan—ang maong krisis.
Ang labing bag-ong gisugyot: himuong temporaryong transfer site ang Block 27 sa North Reclamation Area (NRA) sa Barangay Mabolo. Dinhi ipundok ug idiskarga ang mga nakolektang basura gikan sa amihanan ug habagatang bahin sa dakbayan sa dili pa kini ibalhin ngadto sa katapusang labayanan.
Kini nga lakang gihimo human gisirad-an ang daang transfer station sa South Road Properties (SRP) tungod sa giisyu nga cease and desist order sa Department of Environment and Natural Resources (DENR). Sa kadako sa produksyon sa Sugbo nga moabot sa 600 hangtod 700 ka tonelada nga basura matag adlaw ug taliwala sa nagpadayong mga kausaban ug problema sa Binaliw landfill, gikinahanglan sa dakbayan ang usa ka episyente ug hapsay nga transfer station.
Kon dili makakita og maayong pamaagi, matanggong ang mga garbage truck ug magpabilin nga maglutaw sa baho ang matag barangay.
Apan adunay dakong pangutana nga nagpahipi: Pila pa ba ka bulan ang atong hulaton aron kining transfer station nga butangan og ramp matrabaho ug magamit og tarong?
Ang ramp gamiton aron mas paspas ug dali ang pagbalhin sa basura gikan sa gagmay nga trak ngadto sa dagkong hauler.
Matod ni Councilor Franklyn Ong nga kini nga plano gipresentar na sukad pa niadtong Enero ug giduso na ngadto sa Department of Public Works and Highways (DPWH) alang sa usa ka feasibility study.
Pila na ka bulan ang nakalabay, apan hangtod karon, nagpabilin pa gihapon kini nga walay klarong kalambuan.
Samtang, makaginhawa na unta og lawom ang mga negosyante, mga bisita, ug mga tawong manuroy ug mangaon sa SRP kay dili na nila mahanggab ang baho sa basura nga dala sa hangin gikan sa transfer station, apan unsa man sab ang kapalaran sa mga negosyante, trabahante, ug mga residente sa NRA?
Sa dapit sa NRA sa Barangay Mabolo, mas daghan ang mga dagkong mall, sikat nga hotel, ug mga condominium unit—mas daghan pa gani komparar sa SRP sa Barangay Mambaling.
Dili ba kaha kini nga lakang makaapekto ug makapawala og kustomer sa mga kan-anan ug pasilidad sa lugar?
Kon buot hunahunaon, ang pagbalhin sa transfer station daw sama ra nga gibalhin sab ang perwisyo, hugaw, ug baho gikan sa usa ka barangay ngadto sa laing silingan. Dili sab nato kalimtan nga ang paghimo og bisan unsang temporaryong labayanan adunay bug-at nga epekto sa kalikopan, sa drainage system, ug sa panglawas sa publiko.