Editoryal: Baktas sa Sinulog

Sa mga magsaulog o revelers sa Sinulog, andama ang iyang mga kaugalingon sa pagbaktas ilabi na niadtong gikan sa habagatang bahin o mopauli sa south area sa Sugbo.
Sa dihang gipahibalo nga temporaryo'ng sirhan ang Cebu South Bus Terminal atol sa kasaulogan sa tinuig nga kapistahan sa Dakbayan sa Sugbo, ang Sinulog, karong Enero 18, 2026.
Sa tuyo nga kalugakan ang area duol sa terminal sa bul-og sa tawo ug mga sakyanan ilabi na nga ang mga kalihukan sa Sinulog ipahigayon sa Cebu City Sports Center (CCSC).
Ang mga bus nga mobiyahe sa South kasamtangan nga ipahiluna sa SRP El Pardo/Industrial Road. Nakita sa mga nagdumala sa Sinulog nga makahatag kini og mas hapsay nga agianan sa mga ambulansiya, bombero, ug mga sakyanan sa mga opisyal nga nagdumala sa seguridad ug kalihukan.
Ang pagbutang og klaro nga “buffer zone” sa CCSC nagsaad nga adunay mas tukmang kahimtang sa emerhensiya ug ang pagdeploy sa 27 ka MyBus aron mosalo sa mga pasahero. Sa maong paagi naningkamot ang siyudad nga dili maputol ang koneksyon sa katawhan ngadto sa sentrong relihiyoso ug kultural nga kalihukan.
Usab, ang pagpugong sa pagparada sa mga pribadong sakyanan duol sa Basilica Minore del Santo Niño ug sa uban pang masinati nga hotspot sa trapiko nag-andam sa siyudad aron malikayan ang total gridlock.
Apan sa pikas bahin, dili nato ikalimod nga kini nagdala sab og tin-aw nga kakulian. Ang mga pasahero nga mobiyahe gikan sa habagatan mapugos sa dugang nga pagbalhin ug posibleng dugang gasto sa oras ug plete. Ang mga tiguwang nga deboto ilabi na niadtong nagdala og bata nga gikan pa sa layong lugar mas dako ang risgo nga makasinati sa kakapoy ug kalibog.
Sa katapusan, ang temporaryong pagsira sa terminal mahimong makatarunganon ug mapuslanon kon ang tanang lakang moatubang sa duha ka tumong: kaluwasan ug kaluoy. Kaluwasan—tungod kay ang Sinulog hugpaan sa daghang tawo ug dili ikalimod ang risgo sa seguridad ug kahapsay; kaluoy—tungod kay ang piyesta usa ka pagsaulog sa pagtuo ug panaghiusa, dili sa pagpahimutang sa dugang kasakit sa mga tawo nga mobiyahe.
Kon ang koordinasyon sa siyudad, probinsiya, transport sector, ug kapulisan magpabiling hait ug malinaw, ang maong plano mahimong timaan sa maayong pamalaod.
Apan kon kulang sa pagpaminaw ug kahapsay sa pagpatuman, mahimo sab kini’ng pahimangno nga ang labing maayo nga intensyon mahimong dili paigo kon dili subayon ang tukmang pag-alagad sa katawhan.