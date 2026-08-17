Editoryal: Bakuna vs. misinformation

Dili lang virus sa tipdas ug rubella ang kinahangla’ng pakigbisogan sa kampanya sa pagbakuna sa mga bata sa Sugbo. Kinahanglan usab atubangon ang laing hulga—ang kakulang sa hustong impormasyon ilabi na ang pagkatap sa sayop nga impormasyon.
Sa unang semana sa Measles-Rubella Supplemental Immunization Activity (MR-SIA) sa Cebu City, 486 ka ginikanan ang mibalibad sa pagpabakuna sa ilang mga anak, gibasol sa mga awtoridad ang kakulang sa impormasyon ug disinformation.
Mas makapabalaka kini tungod kay hangtod Agosto 15, 9,227 pa lamang ka bata, o 10.18 porsiyento sa target nga 90,604, ang nabakunahan. Aduna usab 194 ka kaso nga wa una gidayon ang pagbakuna.
Dili igo nga moingon ang kagamhanan nga luwas ug importante ang bakuna. Kinahanglan ipasabot kini sa mga ginikanan sa yano, klaro ug matinud-anong paagi. Ang ilang mga pangutana ug kabalaka angay tubagon, dili tamayon o isalikway.
Ang kasayuran bahin sa bakuna kinahanglan maabot hangtod sa barangay—sa mga health center, eskwelahan, simbahan ug ubang lugar diin kasagarang makig-estorya ang mga ginikanan. Kinahanglan usab nga ang mga health worker andam sa pagpatin-aw sa posibleng epekto, benepisyo ug kamahinungdanon sa pagbakuna.
Ang pagsalig sa publiko dili mapugos. Kini matukod pinaagi sa klarong impormasyon, transparency ug padayon nga pakig-uban sa komunidad.
Ang tumong nga maprotektahan ang kapin 90,000 ka bata dili lamang numero sa report. Matag usa niini usa ka bata nga angay mapanalipdan batok sa mga sakit nga mahimong malikayan.
Busa, samtang gihingusgan sa City Government ang vaccination drive, kinahanglan sab nga palig-unon ang information drive. Batoki ang misinformation pinaagi sa kamatuoran, pagpaminaw ug hustong edukasyon.
Kay sa pagpanalipod sa panglawas sa mga bata, ang hustong impormasyon usa usab ka matang sa bakuna.