Editoryal: Balaod gibugalbugalan

Ang pagpahibalo ni Interior Secretary Jonvic Remulla nga ang kontrobersyal nga negosyanteng si Charlie “Atong” Ang nibiya na sa Pilipinas ug katapusang nakit-an sa Cambodia, usa ka dako nga tamparos sa sistema sa hustisya ug pagpatuman sa balaod sa atong nasod.
Bisan pa sa mga warrant of arrest gikan sa mga korte sa Batangas ug Laguna alang sa mga kaso sa kidnapping, serious illegal detention ug homicide, ang giisip nga fugitive from justice nakahimo gihapon sa pag-ikyas sa mga kamot sa awtoridad.
Kini nga panghitabo nagpabuhi sa hilabihang pagduhaduha sa publiko: Giunsa man paggawas sa nasod sa usa ka tawong gipangita sa tibuok pwersa sa Philippine National Police (PNP) ug uban pang ahensiya sa seguridad? Wala gipadayag ni Remulla ang eksaktong paagi sa iyang pag-ikyas.
Apan ang gipadayag nga anggulo—nga posibleng gi-convert ni Ang ang $3 bilyunes ngadto sa cryptocurrency aron ipangbayad sa mga motabang kaniya—naghulagway sa brutal nga kamatuoran: sa Pilipinas, kon aduna kay hilabihan kadako nga pundo, dali ra kaayong paliton ang kagawasan ug likayan ang balaod.
Gipakita sab sa kagamhanan ang dakong kapakyasan pinaagi sa nagkasumpaki nga mga pahayag sa nakalabay nga mga bulan. Niadtong Pebrero, giingon sa Cambodia nga walay rekord sa pagsulod ni Ang.
Niadtong Abril, matod ni Remulla adunay intelligence report nga nakit-an siya sa sulod sa nasod, apan nagpabilin nga walay resulta ang mga operasyon sa pagdakop kaniya. Bisan pa sa gihanyag nga P20 milyunes nga ganti ug pag-inspeksyon sa iyang mga propyedad, nakalingkawas gihapon siya.
Kining tanan nahitabo samtang nagpabilin nga nag-antos sa kasakit ug kawalay-kasegurohan ang mga pamilya sa mga biktima.
Kahinumdoman nga gikan sa Abril 2021 hangtod Enero 2022, labing minos 34 ka mga sabungero ang kalit lang nahanaw sa Laguna, Batangas, Bulacan, Manila ug Rizal.
Niadtong Hunyo 2025, gitug-an sa suspek nga si Julie Patidongan nga ang mga biktima gipatay ug gilabay sa Taal Lake.
Apan bisan ang paglaom sa hustisya daw gipawong—sa 91 ka bukog (bone fragments) nga nakuha sa Taal Lake niadtong Hulyo 2025, gibutyag sa PNP nga dili na kini makuhaan og DNA profile tungod sa pagkakontaminado sa tubig.
Ang pag-eskapo ni Atong Ang dili lang kay simpleng pagtago sa usa ka akusado—usa kini ka salamin sa gihapon naghari nga kahuyang sa atong border control ug sistema sa seguridad.
Hangtod nga walay manubag kon giunsa siya paggawas ug hangtod nga dili siya madakpan, magpabilin nga usa ka dakong bugalbugal sa hustisya sa Pilipinas ang iyang pagkawala.