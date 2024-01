Editoryal: Balaod wa masibo sa reyalidad

Makadaghan na naeskapuhi ang Operation Second Chance, usa ka pasilidad sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nga gibutangan sa mga Children in Conflict with the Law (CICL). Ang mga CICL mao ang mga menor de edad nga nakahimo og mga krimen, nga di pa mahimo’ng ipaslak sa regular nga bilanggoan.

Ning uwahi, ang mga nakaeskapo sa OSC dunay mga kaso sa pagpatay ug drugas. Kuyaw, di ba? Mga menor de edad pa apan ang krimen grabe na kaayo. Nagpasabot nga sila hulga sa komunidad bisan sa kalinghod sa ilang edad ug panabot.

Sa kadalanan sa dakbayan sa Sugbo, daghan kaayong grupo sa mga menor nga manuol og mga establisemento nga lugak og seguridad ug mangayo, ang uban kanila di magpanuko sa pagpanghulga niadtong ilang gipangayuan.

Naa say uban kanila nga gidumala og mga hamtong aron magpakilimos, mang-snatch ug mangilkil sa mga tawo sa kadalanan. Daghan usab ang gipanghimo nga runners sa illegal drugs.

Usa ray naghatag og gahom aning mga bataa. Mismo ang balaod maoy ilang gisandigan kay nasayod sila nga di sila sayon nga makombikto o kon di man gani, di mapailawom sa taral sa hukmanan tungod sa balaod.

Ilang gamiton ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 isip hinagiban, wa pay labot sa anti-child abuse law.

Gigamit kini di aron pagpanalipod sa kabataan, kon di pag-abuso kanila sa mga hamtong nga mapahimudsanon ug gisandigan sa mga menor sa paghimo og menor sab nga mga krimen.

Maanindot basahon ang balaod, mga probisyon nga nakalatid niini. Maanindot kaayo sa teyoriya apan sa tinud-anay naghatag og labad sa ulo sa mga awtoridad ug public officials.

Ang ehemplo niini mao ang mga menor nga namuyo sa kadalanan ug ilawom sa mga taytayan. Dunay magsuyop ug manglabni sa mga tawo nga mangagi sa dapit. Daghan nang mga “rescue” ang gihimo sa mga polis ug uban pang mga ahensya sa gobyerno apan pakyas.

Ngano man? Way igong kapasidad ang kagamhanan sa pagsuporta kanila, sama sa pagpakaon kada adlaw ug kapuy-an. Daghan kaayo og gastuhanan pa ang kagamhanan ug ubos nga prayoridad ang kabataan diha sa kadalanan.

Maayo ang tumong sa mga balaod nga nanalipod sa mga menor. Apan klaro kaayo nga ang balaod wa masibo sa kapasidad sa kagamhanan sa pagsuporta niini, labina sa galastuhan sa paghipos sa tanang mga menor nga naa sa kadalanan.

Inay mag-umol kini kanila aron mamahimo’ng maayo nga citizen, daghan kanila nahimong problema sa katilingban.