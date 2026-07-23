Editoryal: Balik-balik nga problema

Tungod sa kusog nga bunok sa ulan nga gidala sa hanging Habagat niadtong Miyerkules, Hulyo 22, 2026, dili mominos sa 10 ka barangay sa Dakbayan sa Sugbo ang gibahaan na sab. Base sa talaan ni Konsehal Dave Tumulak, tsirman sa Committee on Disaster, nalunopan ang mga dapit sa Kinasang-an, Calamba, Tisa, Tinago, Tejero, Sanciangko, Basak Pardo, Mambaling, N. Bacalso, Capitol Site, ug Lahug.
Subay sa pagsusi ug mga pamahayag sa mga opisyal sa barangay, usa ra ang nag-unang tinubdan sa maong suliran: mga barado nga kanal, mabaw nga sapa, ug ang walay katapusang problema sa basura.
Niadtong Miyerkules, nabara ang Guadalajara Creek sa Barangay Guadalupe tungod sa mga basura, hinungdan nga nababagan ang daloy sa tubig. Sa Barangay Tejero, ang pagpundok sa sediment ug lapok ang nagpamabaw sa sapa, samtang ang Kinasang-an nagpabilin nga usa ka catch basin tungod sa kagamay sa agianan sa tubig. Naibanan na unta ang mga basura nga nanglutaw sa baybayon duol sa Pasil Fish Port human kini gitinuod og limpyo atol sa pagpahigayon sa ASEAN Summit sa Mayo, apan karon, namalik na sab kini human gianod sa tubig-ulan gikan sa Guadalupe River.
Kada higayon nga mag-ulan, ibanlas ang mga basura gikan sa ibabaw nga bahin sa dakbayan—mga basurang kasagaran gipanglabay ra sab sa mga tawo nga nagpuyo daplin sa sapa.
Magbalik-balik gyud ning problemaha sa higayon nga adunay kusog nga ulan kon dili kini aksiyonan sa kagamhanan ug mga lungsuranon.
Mas maayo tingali nga butangan og taas nga ali daplin sa sapa aron mapugngan ang pagpataka og labay sa basura, ingon man padayonon ang pagpatuman sa 3-meter easement zone nga programa ni kanhi Mayor Mike Rama.
Gipatuman na kini kaniadto og niini nahawan na ubos sa taytayan sa Barangay Mambaling duol sa usa ka unibersidad sa N. Bacalso Avenue human gipangtangtang ang mga barong-barong aron makalingkawas ang mga molupyo gikan sa risgo sa pagkaanod sa ilang panimalay.
Samtang, ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) nagpasidaan nga magpadayon pa ang mga pag-ulan sa Central Visayas tungod sa Habagat. Busa, kanunay kitang magdala og payong aron dili maulanan ug mapanalipdan ang atong panglawas batok sa hilanat, sip-on, ug ubo.