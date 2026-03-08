Editoryal: ‘Band-aid’ di solusyon sa problema sa basura

Maayo kining tinguha ni Cebu City Mayor Nestor Archival Sr. nga hingpit nga wagtangon ang nagtipun-og nga mga basura sa South Road Properties (SRP) sa labing dali nga panahon. Apan ang pangutana, maayo ba sab kaha ang solusyon?
Human gidid-an ang Dakbayan sa Sugbo nga makalabay og basura sa disposal site sa Lungsod sa Consolacion, nigamit na ang Queen City of the South og luna (open area) sa SRP aron temporaryong kabutangan sa mga basura sa dili pa kini ihatod ngadto sa Lungsod sa Aloguinsan, mga 60 ka kilometros ang gilay-on.
Ang Dakbayan sa Sugbo makakolekta og 600 tons nga mga basura matag adlaw. Ning maong gidaghanon, dili ikasurpresa nga magtipun-og na kini ug mangadunot gumikan kay molanat pa og pipila ka mga adlaw o kaha semana una kini mahatod sa Aloguinsan.
Dili sab ikasurpresa kon moalisngaw ug mokuyog sa hangin ang kabaho nga gikan sa basura, nga seguradong masimhutan sa mga tawo hilabi na sa SRP nga nahimutang kilid lang sa dagat ug adunay reputasyon nga numero unong seaside hub sa dakbayan.
Daghang mga negosyo, mga kan-anan, ug mga kalingawan ang anaa sa SRP. Ang mga negosyante nga nibubo og dagkong kantidad nangreklamo na intawon ngadto kang Archival gumikan kay ang baho sa basura masimhutan na sa ilang mga kustomer ug posible kining makapatay sa turismo.
Tuod man nihimo dayon og lakang si Archival kabahin niini pinaagi sa paghatag og deadline nga karong Marso 15, 2026, mabalhin na ang temporaryong kapundohan og basura sa SRP ngadto sa laing temporaryong kapundohan og basura sa White Road sa Barangay Inayawan.
Kini nga pamaagi mura ra man og band-aid, nga daling gamiton ug daling makahupay apan dili gyud hingpit nga makatambal sa usa ka samad nga aduna nay inpeksyon.
Tingali alang sa turismo sa SRP, angayan na kining ipatuman ni Archival apan hinaut nga aduna na’y konkretong solusyon ang iyang kagamhanan kabahin ning maong problema human mabalhin ang mga basura sa SRP ngadto sa White Road.
Labing seguro kon wala man gani konkretong solusyon kabahin niini, ang mga tawo na sab nga naa sa palibot sa White Road ang mangreklamo sa kabaho sa basura.
Ang Dakbayan sa Mandaluyong sa kaulohan aduna sab gihimong pundohanan og mga basura sentro sa ilang siyudad apan usa kini ka specialized nga 1,000-square-meter ug closed-door nga estraktura, nga nagamit og negative air pressure ug industrial deodorizers aron maseguro nga dili maapektuhan ang lab-as nga hangin kilid sa dagat. Naila ang Dakbayan sa Mandaluyong ning maong pasilidad.
Sulod lang sa 12 ka mga oras, hakuton na ang mga basura gikan ning maong pasilidad aron mabalhin sa kon asa kini angayang ilabay.
Sa usa ka adunahang dakbayan sama sa Dakbayan sa Sugbo, dili man tingali lisod sun-on ang gihimo sa Mandaluyong kabahin sa ilang mga basura.
Sa pagkakaron, nagdepende ra kini kon unsa’y naa sa alimpatakan ni Archival.