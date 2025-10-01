Editoryal: Bangon Cebu

Way maayong laki nga dili malisang sa dihang ang Sugbo giigo sa linog ilabi na nga nahimutang sa amihanang bahin ang epicenter nga nitay-og niadtong Martes sa gabii, Septiyembre 30, 2025.
Sa usa lang kapamilok, daghang nakalas sa maong trahedya. Wala damha nga sa pagpauli sa usa ka amahan gikan nitrabaho, gisulod na og body bags ang iyang pamilya.
Naputos sa kasub-anan ang Sugbo ilabi na nga nisaka pa ang ihap sa mga nangamatay.
Ang mga pamilya nga nawad-an og mahal sa kinabuhi dili masabot ang kasakit nga ilang gibati ug dili matugkad sa numero ang kadaot nga nadangatan sa matag pamilya nga naputol ug natanggong ang ilang kaugmaon tungod sa dakong katalagman.
Nagusbat ang pipila ka lugar sa Cebu, ilabi na ang amihanang bahin diin mga imprastruktura nahugno, mga balay nahunlak, mga kalsada nga nasiak.
Apan samtang atong gibati ang kahadlok ug kasakit, kinahanglang mobalik sab ta sa pangandoy ug kalig-on. Ang Sugbo nailhan nga molahutay bisan pa sa kalisdanan ug kini nga linog usa ka pagsulay, natural disaster uga dili malikayan.
Ang dakong hagit sa mga Sugboanon mao ang pagpaningkamot nga mobangon, lig-unon ang kaugalingon dungan sa pagpangandam sa laing mga pagsuway sa umaabot.
Ampo kita ug amping sa tanang higayon.