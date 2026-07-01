Editoryal: Banned!

Ang desisyon sa gobiyerno sa pag-ban sa Gorebox sa Google Play Store ug Steam sa nasod nagpakita sa dinalian nga aksiyon sa mga anaa sa katungdanan sa tuyo nga mapanalipdan ang kaluwasan sa kabataan.
Ang maong lakang may kalabutan sa nahitabong trahedya sa usa ka eskwelahan sa Tacloban City, sa dihang nadiskubrehan nga ang usa sa duha ka batan-ong gunman ang naadik sa pagduwa sa maong violent nga online/video game.
Natural lang nga mangita og pamaagi ang gobiyerno aron mapanalipdan ang mga menor de edad batok sa mga digital sa posibleng makadaot sa ilang panghunahuna.
Apan ang pag-ban sa usa ka duwa dili angay tan-awon nga mao nay hingpit nga tubag sa suliran.
Wala pay klaro o lig-on nga basehanan nga ang usa ka video game ra maoy hinungdan sa pagkabayolente sa usa ka tawo. Daghan pa nga mga hinungdan ang makaapekto sa pamatasan sa kabataan—sama sa kahimtang sa panimalay, mental health, ug ang kakuwang sa giya gikan sa mga ginikanan ug magtutudlo.
Kon ang atong tutokan mao lang ang video game, posible nga malimtan ang mas lalom nga mga hinungdan sa violence.
Busa, ang maong pagdili angay nga mahimong sinugdanan lang sa mas lapad nga estratehiya.
Gikinahanglan ang mas lig-on nga digital literacy, responsableng paggamit sa teknolohiya, ug mas aktibong pagbantay sa mga ginikanan sa online nga kalihukan sa ilang mga anak.
Ang mga eskwelahan kinahanglan sab magpadayon sa pagpalig-on sa mga programa sa mental health, pagdumala sa emosyon, ug paglikay sa bullying ug ubang pamatasan nga mahimong mosangpot sa pagkabayolente.
Sa samang higayon, ang mga kompanya nga nagmugna ug nagapanag-iya sa mga digital nga plataporma adunay responsibilidad sa hustong pagpatuman sa age verification ug sa paghatag og klarong pasidaan mahitungod sa sulod sa ilang mga duwa.
Dili igo ang pagbutang lang og age rating ilabi na nga sayon ra kini malikayan sa mga menor de edad.