Editoryal: Barato nga lana, mahal nga pagpaayo

Taliwala sa nagpadayong krisis sa Middle East, dili ikalimod nga ang pagsaka sa presyo sa lana usa ka bug-at nga palas-anon sa matag motorista.
Sa tinguha nga makadaginot, daghan ang madani sa pagpalit og barato nga gasolina o krudo gikan sa mga dili awtorisadong mamaligyaay.
Apan ang bag-ohay lang nga operasyon sa Philippine National Police Highway Patrol Group (PNP-HPG) sa Caloocan City nagsilbing seryosong pahimangno: ang pipila ka sentimos nga imong nadaginot karon, basin maoy hinungdan sa libu-libo nga gasto sa pagpa-ayo sa imong sakyanan.
Niadtong Abril 16, 2026, unom ka indibidwal ang nasikop human naatlan sa akto nga nagsagol og methanol sa gasolina ug krudo.
Kapin sa 10,000 ka litro sa methanol ang nasakmit—usa ka substansiya nga gigamit sa pagpaburot sa gidaghanon sa lana aron lang modako ang ganansya.
Sa giingon ni HPG Spokesperson Lieutenant Nadame Malang, ang tumong niini mao ang pagpanikas.
Dili lang kini isyu sa pagpangilad sa sukod; isyu usab kini sa mekanikal nga integridad sa atong mga sakyanan.
Ang methanol daling mosilaob ug kon isagol sa regular nga gasolina, makadaot kini sa makina.
Ang mga dili maayong klase sa lana adunay mga "latak" o hugaw nga moresulta sa pagbara sa fuel filter.
Sama sa akong kasinatian sa una diin ang akong multicab nagsakyod-sakyod ug nagpurot-purot ang andar tungod diay sa hugaw nga gasolina nga nibara sa fuel filter.
Maayo na lang kay barato ra ang fuel filter sa multicab.
Ang risgo kon mahalon o moderno nga sakyanan ang mabiktima.
Ang pag-ilis og fuel filter sa mahalon nga sakyanan dili lang kuwarta ang hisgotan, kondili ang posibleng pagkaguba sa tibuok sistema sa makina.
Ang balaod, pinaagi sa Presidential Decree 1865 ug Batas Pambansa Bilang 33, klaro nga nagsilot niining ilegal nga pagdumala sa petrolyo.
Ang mga awtorisadong depots lamang ang adunay katungod sa pagdumala niini nga mga kemikal. Ang bisan unsang transaksyon sa gawas niini nga mga pasilidad dili lang ilegal, kondili delikado.
Mas maayo pa nga magpatubil sa mga legitimate ug ilado nga gasoline stations.
Mahimong mas mahal og gamay ang ilang presyo, apan ang kalidad walay katumbas nga kantidad.
Sa katapusan, ang pagdaginot kinahanglan ibutang sa saktong lugar. Ayaw itugot nga ang imong tinguha nga makadaginot mosangpot sa mas dakong problema.