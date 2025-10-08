Editoryal: Baruganan ni Crispin asa kutob?

Ang pagkatudlo ni Jesus Crispin Remulla isip bag-ong Ombudsman sa Pilipinas nagpukaw sa hisgutanan kabahin sa integridad ug dili bias ang institusyon nga gitahasan sa pagpanalipod sa katawhan batok sa pang-abuso sa ka-gamhanan.
Ang iyang pahayag nga ang katungdanan dili alang sa usa ka “political camp” kondili alang sa nasod, nagtumong sa pagwagtang sa mga pagduda nga siya mahimong instrumento sa administrasyon ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. o armas batok sa Bise Presidente Sara Duterte.
Apan dili sayon ang pagwagtang sa pagduda nga adunay anino sa politika nga nagpalibot sa iyang pagkatudlo.
Si Remulla nga niagi na sa daghang posisyon sa politika, nagpasabot nga siya andam mobiya pag-usab sa politika aron tutukan ang serbisyo publiko.
Kini nga pamahayag, samtang maayo paminawon, apan nagkinahanglan og konkretong buhat aron mapamatud-an.
Ang Ombudsman usa ka sensitibong posisyon nga nagkinahanglan og taas nga moral nga baruganan ug dili mahadlok bisan kinsa pa ang masangit sa proseso sa hustisya.
Apan unsaon pag-angkon sa tinuod nga kredibilidad kon ang katawhan mismo nagduda sa maong pagkatudlo?
Sayod tang daan nga ang integridad sa usa ka Ombudsman dili lang masukod sa iyang mga pulong kondili sa iyang mga desisyon.
Ang iyang gisaad nga “tamaan na kung sino ang tatamaan” usa ka isog nga pahayag nga angay nga paresan og aksiyon. Ang kalibotan sa politika sa Pilipinas nailhan sa paghulma og mga alyansa ug proteksyon; busa ang tinuod nga baruganan sa usa ka Ombudsman makita lamang kon siya makapakita nga walay gipaboran ug walay giilad.
Kon si Remulla magmalampuson sa pagputol sa koneksyon sa politika ug magpahigayon og patas nga imbestigasyon bisan pa batok sa mga kaalyado sa gahom, kini mahimong timaan sa bag-ong yugto sa Ombudsman nga mas duol sa tinuod nga hustisya.
Apan kon magpadayon ang kultura sa pagpili ug pagpanalipod, ang iyang tenure mahimong usa lang ka extension sa daan nga estilo sa pagdumala.
Sa katapusan, ang kasaysayan lamang maoy makapamatuod kon ang iyang mga pulong mahimong buhat o magpabilin lang nga saad.