Editoryal: Bayanihan

Nilampos ang Cebu Provincial Capitol sa paghatod og tabang ngadto sa mga nabiktima sa linog nga grabeng nilampornas sa amihanang bahin sa Lalawigan sa Sugbo.
Dili tungod lang sa organisado nga sistema sa provincial command center, apan gumikan sa bayanihan spirit sa nga gipakita sa mga Sug-boanon.
Gani, ang Kapitolyo nay ni-surrender sa nagkadaghan nga volunteers nga niabot sa 3,500 nga gihulagway nga good problem. Kini nagpaila nga buhi ang bayanihan sa matag Sugboanon.
Gawas sa mga volunteer adunay mga pribadong tawo, company, ug ubang sektor ang nihimo sa ilang kaugalingong inisyatiba nga makapanghatod og ayuda ngadto sa mga nabiktima sa linog gamit sa ilang personal nga kapasidad.
Ang kahulogan sa bayanihan dili lamang makapaseguro nga naa kita’y daghang kusog nga moserbisyo, kondili nagapakita nga ang pagtinabangay layo og maabtan ug maghatag og kahupay ingon man maibanan gamay ang problema nga giatubang sa mga biktima.
Napaila nga ang mga Sugboanon adunay panaghiusa ug mas nilig-on pag-ayo sa panahon nga adunay trahedya nga giatubang.
Ang mga Sugboanon mapasigarbuhon sa gahom sa bayanihan.