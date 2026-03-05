Editoryal: Bora-bora ug ang balaod

Karon’g bag-o lang, gipahinumdoman sa Land Transportation Office (LTO) ang publiko nga ang pagpasar sa noise test sa Private Motor Vehicle Inspection Center (PMVIC) dili kini garantiya nga ang usa ka motorista pwede na magpataod og modified muffler.
Ang 99 decibels nga limitasyon sa PMVIC igo lang nagsusi sa lebel sa tingog, apan wala kini maghatag og pagtugot nga usbon ang orihinal nga disenyo sa exhaust system nga dili haom sa nakabutang sa owner’s manual.
Sa yanong pagkasulti, ang sertipiko gikan sa PMVIC dili panagang batok sa dakop kon ang tambutso sa usa ka motorsiklo gimaniobra na aron makamugna og makabungol nga kasaba.
Apan bisan pa sa subsob nga operasyon sa LTO Region 7—diin nikabat na sa 92 ka motorsiklo ang na-impound sa mga dakbayan sa Sugbo, Mandaue, ug Talisay—ang dakong pangutana nagpabilin sa hunahuna sa publiko: Nganong pabilin man gihapong saba ang atong kadalanan? Nganong bisan asa kita molingi, aduna man gihapoy mga “bora-bora” nga daw naghagit sa gahom sa balaod?
Niadtong Marso 5, 2026, mga ala 1 pasado sa hapon, sa may dan Tres de Abril sa Barangay Punta Princesa, Dakbayan sa Sugbo, samtang nagsunod ko sa usa ka sakop sa Highway Patrol Group (HPG) nga nag-motor, usa ka motorsiklo nga naggamit og modified muffler ang nagpabuhagay sa iyang makabungol nga kasaba sa akong luyo. Bisan sirado ang bintana sa akong sakyanan, modulot gihapon ang lanog niini sa dunggan.
Una pa niini mga alas 2 sa kadlawon sa samang adlaw, samtang ang kadaghanan nahinanok pa sa pagkatulog, lima ka motorsiklo nga pulos “bora-bora” nga gisakyan sa mga batan-on ang naglumba sa pagpadagan gikan sa may Cebu City Medical Center padulong sa Labangon.
Kining mga batan-on daw nagsalig nga sa maong takna, walay manakop kanila.
Kahinumdoman nga si HPG 7 Chief Lt. Col. Wildemar Tiu nibisita sa buhatan ni LTO 7 Director France Rances niadtong Pebrero 24, 2026, diin nipadayag ang nauna nga andam silang motabang sa kampanya batok sa modified muffler.
Nindot kining paminawon, apan kon ang maong panagtigom dili moresulta sa aktwal ug makanunayon nga pagpanakop sa karsada, magpabilin kini nga usa lang ka “photo opportunity.”
Dili paigo ang panalagsa nga operasyon. Kon ang tinguha sa kagamhanan mao ang tinuod nga kausaban ug kahapsay, kinahanglan nga himuon ang operasyon matag adlaw, matag gabii, ug sa tanang suok sa Sugbo—hangtod nga mahurot na ang katapusang “bora-bora” sa dalan.