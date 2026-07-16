Editoryal: BRT ug monorail—asay mauna sa 2?

Wa pa gani mahuman ang Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) nga gilauman untang magsumpay sa Barangay Pardo ug Talamban, aduna na puy bag-ong plano nga nitumaw gikan ni Cebu City Councilor Winston Pepito—ang monorail project nga magkonektar sa Pit-os ug downtown area.
Ang BRT dugay nang giaprubahan, apan hinay nga irog sa pagtukod ang atong nakita. Gani, ning bag-ohay lang, ang World Bank nidesidir nga kuhaan og $84.9 milyunes ang pundo niini ug wagtangon ang kadaghanan sa nahibilin nga imprastraktura. Karon, 2.38 kilometros na lang nga corridor ang ipadayon sa dili pa mo-expire ang loan karong Septiyembre 2026.
Kini nga gitas-on—gikan ra ni sa South Bus Terminal padulong sa Kapitolyo.
Taliwala niining kapakyasan sa BRT, si Konsehal Pepito nipagawas og sugyot nga monorail pinaagi sa usa ka sulat ngadto sa Department of Transportation (DOTr) ug National Economic and Development Authority (Neda) niadtong Hulyo 3, 2026. Kon molampos man gyud ang BRT ug madayon ang monorail, dili ba kaha kini mag-ilog sa mga pasahero ug mag-overlap ang ilang mga rota?
Ang monorail magsugod sa downtown paingon sa Pit-os, samtang ang BRT gikan sa Pardo paingon sa Talamban. Apan kining duha ka rota pulos moagi sa Banilad padulong sa Talamban ug Pit-os.
Ang bentaha sa monorail kay poste ra ang ibutang sa tunga sa karsada (elevated rail). Dili kini parehas sa BRT nga nanginahanglan gyud og road widening kay mokawat og duha ka lanes sa karsada.
Ang road widening mao ang nag-unang tunok sa tutunlan sa BRT. Kinahanglan pang kombinsihon ang mga tag-iya sa mga pribadong luna nga gub-on ang ilang mga kabtangan bugti sa bayad sa gobiyerno. Kon magpadayon ang kalangay sa BRT, basin maunhan pa kini og kahuman sa monorail kon maaprubahan kining maong proyekto.
Matod ni Pepito sa iyang tanyag nga ang monorail magdagan sa ibabaw, dili mosagol sa mga sakyanan nga moresulta sa kahuot sa trapiko. Sigon niya, i-integrate ra gihapon kini sa CBRT system.
Apan ang dakong pangutana: Kanus-a pa man kini masugdan? Sa pagkakaron, wala pa’y pinal nga desisyon ug gikinahanglan pa ang komprehensibong feasibility study alang sa rota ug gasto.
Dili nato gusto nga ang monorail mahisama sa BRT. Hinaot kining maong plano dili lang kutob sa papel ug mga feasibility study. Ang atong gikinahanglan mao ang tinuoray nga solusyon sa trapiko, dili ang mga nindot nga drawing samtang nag-antos kita sa kainit sa karsada.