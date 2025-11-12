Editoryal: Buhat nga maayo suklian sab og maayo

Ang 15-anyos nga bata nga taga Barangay Jubay, Lungsod sa Liloan nakadawat og daghang pahalipay tungod sa iyang gipakita nga talagsaong kaisog ug paglahutay sa pagluwas sa gibana-banang 50 ka mga indibidwal gikan sa pagkalumos sa baha nga dala ni Bagyong Tino niadtong Nobiyembre 4, 2025.
Gamit ang iyang sakayan og salbabida, maisugong nisuong sa katubigan ug kusog nga hangin ang batan-on nga si Jayboy Magdadaro, usa ka Grade 9 student sa Jubay Integrated School aron luwason ang mga residente, lakip ang mga bata, mabdos nga mga babaye, ug mga tigulang, gikan sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon.
Talagsaon ang gibuhat ni Jayboy. Wala gyud siya maghunahuna nga mabutang pud sa apeke ang iyang kinabuhi. Ang nisantop sa iyang utok niadtong tungora mao ang pagluwas sa uban.
Matod niya ang iyang hilig sa skimboarding nakatabang kaniya sa pagmaniobra sa kusog nga sulog sa iyang paglangoy aron luwason ang uban.
Wala batia og kakapoy si Magdadaro sa pagbalik-balik sa mga na-stranded nga mga pamilya aron pasakyon sa iyang sakayan ug salbabida ug dalhon sa luwas nga dapit, samtang nagpadayon ang pagsaka sa baha.
Tungod niini, daghan ang nitanyag kaniya og tabang, sama sa full scholarship alang sa iya unyang kuhaon nga kurso gikan ni Mabolo, Cebu City barangay captain Atty. Daniel Francis Arguedo nga naglakip sa binulan nga allowance nga P3,000.
Ang Munisipalidad sa Liloan ni-offer sab kaniya og full scholarship.
Ang Sacred Heart School - Ateneo de Cebu nipadayag sab sa ilang kaandam sa pag-sponsor sa iyang tuition ug allowance kon siya modesisyon nga mohuman sa iyang high school sa SHS-ADC.
Usa ka Kim Burden Gothong ni-post sa social media nga ang Gothong Southern Foundation, Inc. nihatag ni Jayboy og bag-ong selpon isip hulip sa iyang daan nga nawala atol sa pagpakigbisog sa baha.
Nakadawat sab ang batan-on bag-ong mga biste, bag, ug sapatos gikan sa usa ka Modesto Gallardo, grocery items para sa tibuok pamilya gikan ni Shanine Kilat, ug PBA shirt og kawo gikan sa sikat nga basketbolista nga si June Mar Fajardo.
Ang pagkamaayo, bisan kon ginabuhat kini nga walay gipangayo nga balos, aduna’y dako ug maanindot nga ganti.
Ang iyang gihimo usa ka tin-aw nga pagpadayag sa prinsipyo nga gipahayag diha sa Bibliya, sa Lukas 6:31: “Buhata sa uban ang buot mong buhaton nila kanimo.”
Si Alma Magdadaro, ang inahan ni Jayboy, nipadayag sa iyang hilabihan nga kalipay nga nag-ingon nga naglisod siya sa paghubit sa iyang gibati tungod sa suporta nga nadawat sa iyang anak.