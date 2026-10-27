Editoryal: Buhis maoy gigamit?

Nahimong kontrobersiyal ang gitanyag sa gobiyerno nga P50 milyunes nga reward money alang sa bisan kinsa nga makahatag og impormasyon ug makatudlo sa tinuod nga nahimutangan ni Senator Ronald “Bato” dela Rosa.
Daghang mga Pilipino ang wala nahimuot ug nipadayag sa ilang pagkadiskontento bahin niining maong lakang. Alang sa kadaghanan, hilabihan kadako sa maong kantidad ug usa kini ka usik-usik sa pundo sa nasod, labi na kay ang maong premyo gikan ra sab sa bulsa sa ordinaryong mga mamumuo ug taxpayers.
Sa kasamtangan, si Dela Rosa ang giisip nga numero unong tawo nga labing gipangita sa tibuok nasod. Ang iyang giatubang nga kaso naggumikan matod pa sa iyang partisipasyon sa kontrobersyal nga “war on drugs” sa pamunoan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
Ang International Criminal Court (ICC) nagpagawas na og warrant of arrest batok kang Dela Rosa tungod sa iyang giingong papel isip dili direktang kauban sa paghimo sa krimen—uban ni Duterte—nga gihulagway nga “crime against humanity” o krimen batok sa katawhan pinaagi sa kaylap nga pagpatay nga nalambigit sa maong kampanya.
Kahinumdoman nga ang maong warrant unang gipagawas ubos sa “seal” niadtong Nobiyembre 2025 ug gipahibalo lamang sa publiko niadtong Mayo 2026.
Apan ang dako ug bug-at nga pangutana: Magamit ba gayud ug magiyahan ba sa reward money ang pagdakop kaniya? Mismo si Interior Secretary Jonvic Remulla ang nagbutyag sa usa ka interbyu sa telebisyon sa miaging semana nga si Dela Rosa gipalibutan sa usa ka adunahan, gamhanan ug armadong grupo didto sa usa ka hilit nga bahin sa Davao City. Tungod niini, nipahimangno pa gani si Remulla nga kon pugson ang pag-atake ug pagdakop sa senador, posible nga gatosan ka mga kinabuhi sa tawo ang makalas.
Kon ingon man diay niini ka delikado ang pagdakop sa senador, unsa may kapuslanan sa pagtanyag og P50 milyunes nga ganti sa publiko? Dili ba daw sama ra man kini nga gigamit ang pundo sa buhis aron ipasa sa mga ordinaryong mamamayan ang responsibilidad sa usa ka peligroso nga opsyon? Dili masaway ang katawhan kon maglagot sila sa paggamit sa P50 milyunes nga premyo. Sa tunga-tunga sa kalisod sa pagpuyo ug kataas sa presyo sa mga palaliton, ang pundo sa publiko kinahanglang gamiton sa insakto ug epektibo nga paagi. Ang pagdakop sa mga wanted nga tawo responsibilidad ug obligasyon sa mga awtoridad ug intelligence network sa gobiyerno—dili usa ka negosyo nga kinahanglang pundohan og milyon-milyon gikan sa singot sa katawhang Pilipino.