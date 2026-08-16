Editoryal: Capitol bus station angay tukoron kilid sa dalan

Sa panahon ni kanhi Gobernador Gwen Garcia, nakontrobersyal ang gisugyot nga Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) Capitol station gumikan kay hapit na unta kini nahuman dihang gipaguba sa Kapitolyo.
Numero unong rason niini: maalihan ang view sa Kapitolyo.
Insakto man sab kini nga rason apan nganong niabot pa man sa punto nga hapit na mahuman ang pagtukod sa Capitol station una kini gipaguba. Pagkadakong kantidad ang nausik tungod niini.
Ning bag-uhay lang, naghimo na sab og langas ang kabahin sa Capitol station kay posibleng ipatukod ra gihapon kini og balik apan sa usa ka desinyo nga dili makaali sa view sa Kapitolyo.
Ang kasamtangang administrasyon ni Gobernador Pamela Baricuatro padayon pa nga naghuwat sa Department of Transportation (DOTr) nga makasumiter og physical mock-ups ug computer-generated simulations sa bag-ong desinyo ug lokasyon sa Capitol station, nga kinahanglang mosunod sa mga lagda sa National Historical Commission of the Philippines (NHCP).
Nagkanayon si Provincial Administrator Joseph “Ace” Durano nga hangtod karon, wala pa nakig-communicate ang DOTr sa Kapitolyo kabahin niini.
Nganong nalangan man sab ang DOTr pagsumiter sa gihuwat sa Cebu Provincial Government?
Dili man tingali lisod ang pagdesisyon kabahin sa desinyo ug lokasyon sa Capitol station gumikan kay dayag man nga dili puwede nga maalihan ang view sa Kapitolyo, nga nakalista sa NHCP nga Level 1 National Historical Landmark ubos sa Resolution 11, Series of 2008.
Nagpasabot kini nga dili puwedeng tukoron ang Capitol station sa tungatungang bahin sa dalan sama gibuhat sa nahuman na nga Cebu South Bus Terminal (CSBT) station, Cebu Normal University (CNU) station ug Fuente Osmeña station.
Kon dili puwede sa tunga, wala’y laing puwedeng katukoran sa Capitol station kon dili sa kilid nga bahin sa dalan.
Labing seguro, mouyon gyud ang Cebu Provincial Government ug ang NHCP niini kay dili na man maalihan ang view sa Kapitolyo.
Sa nahuman na nga tulo ka bus stations, ang center lane alang lang sa mga bus ug jeepneys samtang ang side lanes alang sa pribadong mga sakyanan, mga motorsiklo ug mga taxi.
Inig subay sa dalan nga magpaingon sa Captiol station, mabali na ang sitwasyon. Ang center lane alang na sa mga pribadong sakyanan, mga motorsiklo ug mga taxi samtang ang side lanes alang na sa mga bus ug jeepneys.
Mura’g makalibog kini’g gamay apan labing seguro, maanad ra gihapon niini ang mga motorista.